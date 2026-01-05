Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne l'importance du chemin de fer Éthiopie-Djibouti pour renforcer la logistique nationale

4 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité aujourd'hui la société ferroviaire Éthiopie-Djibouti, soulignant le rôle central du chemin de fer dans l'amélioration de la capacité opérationnelle du pays et le soutien aux objectifs de développement ambitieux de l'Éthiopie.

Au cours de sa visite, le Premier ministre a fait remarquer que, à mesure que l'économie éthiopienne se développe, la logistique continue d'être un facteur majeur influençant le développement durable.

Il a salué les progrès réalisés par la compagnie ferroviaire dans le cadre des efforts de construction nationaux, soulignant qu'ils reflètent l'engagement à développer l'expertise locale, à accroître l'efficacité et à garantir la viabilité à long terme du secteur des transports.

« La logistique est un système complexe qui englobe tout, des ports aux chemins de fer, en passant par les autoroutes, les services de transport et les installations de stockage », a expliqué le Premier ministre Abiy.

Il a ajouté que des progrès significatifs avaient déjà été réalisés dans les domaines sous contrôle national, notamment les ports secs, la modernisation des chemins de fer, les autoroutes et les projets d'entrepôts.

Le Premier ministre a souligné que la coordination des efforts pour relever ces défis logistiques serait cruciale pour éliminer les goulets d'étranglement et renforcer les bases d'une croissance économique plus large en Éthiopie.

