Sénégal: L'édition 2026 de la Ziarra omarienne célébrée sobrement

La Ziara omarienne 2026, dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, sera organisée cette année de manière sobre comme l'année dernière. La raison : les travaux de finition de la grande mosquée omarienne.

La Ziarra annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou et Thierno Mountaga Tall, prévue les 24 et 25 janvier 2026, sera organisée de façon sobre comme l'année dernière. En conférence de presse, hier, l'imam de la grande mosquée omarienne, Thierno Seydou Nourou Tall, a donné les raisons de la tenue de cette édition sur deux jours. Selon lui, cette décision, prise par le comité d'organisation, notamment les « Ahbab Cheikh Oumar » (les amis de Cheikh Oumar), sous l'égide du serviteur de la famille omarienne, s'explique par les travaux de finition de la grande mosquée omarienne.

« La présence de matériel de construction sur le site restreint l'espace disponible, imposant ainsi la réduction de la durée de la tenue de l'événement religieux », a-t-il fait savoir. Pour le premier jour, notamment le samedi 24 janvier 2026, la conférence religieuse, habituellement délocalisée, se tiendra sur le site du mausolée. Le lendemain, coïncidant avec l'anniversaire du rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall, sera entièrement consacré aux prières et aux invocations (douas).

En raison des contraintes d'espace liées aux travaux, l'imam de la grande mosquée omarienne, Thierno Seydou Nourou Tall, a demandé aux « dahira » (association religieuse) et aux imams situés en dehors de Dakar de ne pas se déplacer massivement, mais d'organiser la Ziara et les séances de prières chez eux, dans leurs propres localités et mosquées.

La ziarra omarienne est un événement religieux annuel majeur au Sénégal, célébrant les figures spirituelles de la famille de Cheikh Oumar Tall, notamment Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Elle attire, chaque année, des milliers de fidèles à Dakar pour des prières et recueillements au mausolée des illustres disparus.