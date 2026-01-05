Sénégal: Siteu signe pour un choc face à Gris Bordeaux ou Ama Baldé

« Empereur » des arènes depuis sa victoire retentissante sur Balla Gaye 2, Siteu s'apprête à reprendre du service. Le leader de Lansar a signé avec Beuz Pro pour un combat international en France, au mois de mars prochain. Deux noms prestigieux se dégagent : Gris Bordeaux ou Ama Baldé. Une affiche de rêve en gestation.

Siteu règne aujourd'hui en maître sur l'arène sénégalaise. Depuis son succès éclatant face à Balla Gaye 2, le 20 juillet 2025, le phénomène de Lansar n'a encore officiellement disputé aucun combat. Cette période d'attente touche à sa fin. Le nouvel « Empereur » des arènes a, en effet, scellé un contrat avec la structure Beuz Pro pour livrer un combat de prestige lors du prochain Festival international de lutte prévu en France. Il a lui-même levé le voile sur cette information au cours d'une récente interview accordée à Éric Favre Tv.

Siteu (Écurie Lansar) y révèle être sous contrat avec Beuz Pro pour un combat à livrer au cours de la présente saison. Initialement, son ambition était claire : affronter le vainqueur du combat royal tant attendu entre Modou Lô (Écurie Rock Énergie) et Sa Thiès (École Balla Gaye), programmé le dimanche 5 avril 2026.

Mais sans garantie que le futur vainqueur acceptera immédiatement un duel face à lui, Siteu a décidé de revoir sa feuille de route. Dans cette optique, le chef de file de Lansar se dit désormais prêt à croiser le fer avec deux cadres emblématiques de l'arène : Gris Bordeaux (Écurie Fass-Ndakaru) ou Ama Baldé (Écurie Falaye Baldé). Deux adversaires de standing, toujours sans combat, et dont les profils cadrent parfaitement avec un affrontement international de haut niveau.

Concernant le 3e Tigre de Fass, Siteu l'exhorte à redoubler d'efforts au Canada où il se trouve depuis plusieurs semaines pour affiner ses armes. Mieux, il promet de se jouer de lui pour espérer retrouver un combat royal. S'agissant d'Ama Baldé, le vainqueur de Balla Gaye 2 reste plus mesuré dans ses propos.

Toutefois, une chose est sûre : l'affiche Siteu-Ama Baldé fait rêver depuis plusieurs saisons sans jamais se concrétiser. Reste l'incertitude autour de l'avenir de « Seuleu bou Ndaw », actuellement aux États-Unis, où de nombreuses sources indiquent qu'il poursuit une préparation intense en vue d'un éventuel retour.

Une question brûle désormais toutes les lèvres des amateurs de lutte : qui de Gris Bordeaux ou d'Ama Baldé affrontera Siteu en France ? Pour l'heure, le patron de Beuz Pro, Ibrahima Faye, entretient le suspense. Il confirme néanmoins que le combat de Siteu est prévu au mois de mars prochain et que les négociations sont très avancées avec l'adversaire ciblé.