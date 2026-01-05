Ethiopie: Le secteur éducatif du pays s'apprête à connaître une impulsion significative grâce à la stratégie « Éthiopie numérique 2030 » - Ministère de l'Éducation

Addis-Abeba — Le ministère de l'Éducation affirme que la stratégie nationale « Éthiopie numérique 2030 » jouera un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'élargissement de son accessibilité à l'échelle nationale.

S'exprimant lors d'un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), le ministre d'État à l'Éducation, Kora Tushune, a souligné que cette stratégie numérique apportera un appui déterminant à l'expansion du système éducatif et au renforcement de ses standards de qualité.

Selon lui, l'initiative « Éthiopie numérique 2030 » contribuera de manière décisive à garantir une éducation inclusive et performante à tous les niveaux du système éducatif.Le ministre d'État a rappelé que la précédente stratégie « Éthiopie numérique 2025 » avait été mise en oeuvre avec succès, posant les fondations d'une société dotée de compétences numériques avancées.

Cette phase a permis de moderniser les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, de numériser les processus d'évaluation et de renforcer la fiabilité ainsi que la sécurité des examens nationaux.

Il a également précisé que les établissements d'enseignement supérieur avaient largement profité de cette dynamique, notamment à travers l'introduction de nouveaux programmes académiques, l'amélioration des ressources pédagogiques numériques et la création d'un environnement favorable à la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée.

Kora Tushune a insisté sur le caractère incontournable des technologies numériques pour assurer une éducation de qualité et en élargir l'accès, ajoutant que la nouvelle stratégie permettra aux étudiants de poursuivre leurs études et de suivre des cours indépendamment de leur situation géographique.

Il a indiqué que l'objectif central de « Éthiopie numérique 2030 » est de concilier accessibilité et excellence, afin de permettre aux citoyens de tirer pleinement parti des outils numériques tout au long de leur parcours éducatif.

Le ministre d'État a en outre souligné l'engagement du gouvernement à renforcer les partenariats entre les universités et le secteur privé, dans le but d'assurer aux étudiants une formation axée sur des compétences pratiques et adaptées au marché du travail.

Les résultats des recherches sur la numérisation seront ainsi traduits en applications concrètes au service du système éducatif national.

S'appuyant sur les acquis de la stratégie précédente, l'Éthiopie est entrée dans une nouvelle étape de son développement technologique avec le lancement officiel de la Stratégie numérique 2030.

Lancée en octobre 2025 par le Premier ministre Abiy Ahmed, l'initiative vise à améliorer l'efficacité des services publics grâce à une automatisation avancée et à des infrastructures intelligentes.

Déjà opérationnelle dans 24 juridictions fédérales, elle prévoit également l'extension de ces innovations aux tribunaux régionaux afin de garantir un système judiciaire plus rapide, plus efficace et plus transparent à l'échelle nationale, selon ENA.