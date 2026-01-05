Sénégal: Les dimanches de l'histoire - Oumar Sène, une trajectoire entre Dakar, Laval et Paris

Oumar Gueye Sène, né le 23 octobre 1959 à Dakar, est l'une des figures marquantes du football sénégalais des années 1980 et 1990. Ancien milieu de terrain offensif, reconnu pour son élégance, sa finesse technique et son intelligence de jeu, il a connu une carrière dense entre le Sénégal et la France, aussi bien en club qu'en sélection nationale.

Formé à l'US Gorée, où il s'impose très jeune comme l'un des joueurs les plus en vue du championnat sénégalais, Oumar Sène est envoyé en France en janvier 1981. Après un essai non concluant à l'Olympique de Marseille, il rejoint le Stade lavallois, dirigé alors par Michel Le Milinaire. Il débute avec l'équipe réserve avant de signer un contrat professionnel de quatre ans en juin 1981.

À Laval, il s'installe progressivement dans l'équipe première. D'abord utilisé comme milieu offensif, puis repositionné en attaque, il participe aux meilleures saisons du club mayennais. Il remporte la Coupe d'été en 1982 et la Coupe de la Ligue en 1984, inscrivant notamment le premier but de la finale face à l'AS Monaco. Il est également acteur de l'épopée européenne du Stade lavallois en Coupe de l'UEFA lors de la saison 1983-1984, marquée par l'élimination du Dynamo Kiev. En 2002, les supporters l'élisent parmi les 22 joueurs du siècle du club.

En 1985, Oumar Sène s'engage avec le Paris Saint-Germain. Il y devient rapidement un élément central du milieu de terrain. Le 11 avril 1986, lors de la rencontre PSG-Monaco, il inscrit l'unique but du match, offrant au club parisien son premier titre de champion de France. À partir de 1987, il évolue devant la défense et est nommé capitaine du PSG en 1988, fonction qu'il occupe jusqu'en 1990. Sous le maillot parisien, il dispute environ 200 matchs pour 18 buts.

Parallèlement à sa carrière en club, Oumar Sène compte 30 sélections avec l'équipe nationale du Sénégal entre 1982 et 1992. Il participe à deux Coupes d'Afrique des Nations, en 1986 et en 1992, cette dernière se soldant par une qualification en quart de finale. Il fait ainsi partie de cette génération qui a contribué à installer durablement le Sénégal sur la scène continentale.

Après la fin de sa carrière professionnelle, il joue brièvement au CS Brétigny avant de se tourner vers l'encadrement technique. Il entraîne notamment le FC Étampes de 2003 à 2009, puis les jeunes de l'AS Ermont, avant un passage au FC Massy 91 entre 2015 et 2016. Il exerce également des activités dans l'événementiel sportif, entre la France et le Sénégal.