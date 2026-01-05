Sénégal: Banlieue dakaroise - Une vaste opération Police-Gendarmerie menée cette nuit

Une importante opération de sécurisation a été menée dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026 dans la banlieue de Dakar, sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cette action conjointe des forces de défense et de sécurité visait à renforcer la sécurité des populations et à lutter contre les actes d'incivisme et d'insécurité.

Les éléments de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale ont été massivement déployés sur le terrain, notamment dans plusieurs zones jugées sensibles telles que Pikine et Guédiawaye. Des points névralgiques ont été particulièrement ciblés afin de dissuader toute forme de trouble à l'ordre public.

Selon les autorités, cette présence renforcée des forces de sécurité sera maintenue et même intensifiée dans les prochains jours pour relever durablement le niveau de sécurité dans la banlieue dakaroise. Le ministre a, à cet effet, insisté sur l'urgence de généraliser et de systématiser les amendes forfaitaires contre le non-respect du code de la route, appelant à « taxer l'indiscipline » afin de responsabiliser les usagers.