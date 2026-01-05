Congo-Kinshasa: Les étudiants de l'UNIKIN, ISP et UPN reçoivent la semoule de maïs du Service national

Le commandant du Service national, lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo, a remis vingt et un mille sacs de semoule de maïs à six institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, samedi 3 janvier.

« Le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu terminer l'année en communion avec les étudiants de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), de l'Université pédagogique nationale (UPN), de l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de la Gombe, de l'Institut supérieur des techniques appliquées. C'est ainsi qu'il nous a chargé de remettre 21.000 sacs de semoule de maïs au bénéfice des étudiantes et étudiants de vos institutions respectives, la préoccupation du Président de la République étant l'amélioration des conditions d'études des apprenants et auditeurs dans notre pays », a déclaré le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo, commandant du Service national.

Avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, les résidences estudiantines sont en train d'être réfectionnées et les sites universitaires de « devenir vivables. Il n'est pas exclu que demain les restaurants universitaires deviennent une réalité », a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les étudiants de l'Université de Lubumbashi (UNILU) et de l'Institut supérieur pédagogique (ISP)/Lubumbashi (Haut-Katanga) avaient déjà reçu vendredi 26 décembre 16.000 sacs de farine de maïs de la part du Service national.