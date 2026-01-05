Madagascar: Le Premier ministre promet l'exemplarité des membres de son gouvernement

5 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

À Madagascar, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a accordé sa première grande interview à la télévision nationale et à plusieurs chaînes privées ce dimanche 4 janvier. Le chef du gouvernement a tenu à réaffirmer la volonté des nouvelles autorités de changer durablement la gouvernance de la Grande-Île, alors que la « Gen Z » et des organisations de la société civile émettent de fortes réserves sur l'orientation prise par la transition.

Face à quatre journalistes et un porte-parole de la « Gen Z », le Premier ministre a insisté sur la transparence. Ses ministres ont reçu la consigne de rendre compte régulièrement de leurs actions dans les médias. Herintsalama Rajaonarivelo s'est aussi présenté en défenseur de l'État de droit.

« Notre mission principale consiste à faire appliquer la loi, rien que la loi. Tout responsable étatique qui use de ses pouvoirs au-delà des dispositions légales et constitutionnelles sera traduit non plus devant la Haute Cour de Justice mais devant les tribunaux de droit commun. Bon nombre de ministres sont impliqués dans des dossiers traités par cette Haute Cour. Mais l'avez-vous déjà vu trancher l'un de ces dossiers ? L'application de la loi commence par l'exemplarité des dirigeants », a-t-il affirmé.

Dossiers épineux

Parmi les dossiers épineux évoqués par le Premier ministre, celui des routes nationales, pour la plupart dans un état très dégradé. « La gestion des financements n'a pas été professionnelle. Il y a eu très peu d'appels d'offres. Les prestataires choisis pour effectuer les travaux n'ont pas suivi les cahiers des charges, déplore Herintsalama Rajaonarivelo. Mais un système permettra d'endiguer la corruption et d'assurer la transparence, c'est la numérisation des procédures d'appels d'offres. »

Plusieurs sujets sensibles n'ont, en revanche, pas été abordés au cours de l'interview : de la récente visite d'une délégation militaire russe à Madagascar à une série de nominations polémiques à la Haute-Cour constitutionnelle et dans l'entourage du chef de l'État.

