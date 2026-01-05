Cameroun: Les enseignants du supérieur entament une nouvelle grève de dix jours dans le public

Au Cameroun, le Syndicat national des enseignants du supérieur (Synes) a annoncé pour une période allant du 5 au 14 janvier, un débrayage dans l'ensemble des universités publiques du pays. Pendant cette dizaine de jours, les enseignants entendent cesser toutes activités dans les campus. En cause : diverses revendications liées à leur traitement salarial et des primes non-reversées, pour certaines, depuis des années.

Les enseignants grévistes sont répartis dans les onze universités publiques que compte le Cameroun pour une population d'enseignants estimée à près de 8 200 personnes. Le noeud des revendications, selon le professeur Jeannette Wogaing Fotso, secrétaire générale du Syndicat national des enseignants du supérieur (Synes), c'est le non-paiement de la dette académique cumulée sur la période de 2021-2022, une dette qui porte sur les heures complémentaires des jurys de master et de doctorat, les vacations et les expertises dues aux enseignants.

Autre revendication, le non-paiement des troisième et quatrième tranches des primes aux enseignants chercheurs : 80 % des enseignants sont concernés par cette préoccupation, affirme le Synes.

Le syndicat s'alarme plus généralement de la dégradation des conditions de vie et de travail de ses membres, notamment pour ce qui du régime de retraite et de l'assurance maladie entre autres.

Des revendications anciennes

Ces revendications ne sont pas nouvelles et le Syndicat dit avoir reçu des promesses à plusieurs reprises de la part du gouvernement, en 2024 et 2025. Promesses restées jusqu'ici sans suite.

La grève qui s'ouvre ce lundi et qui va courir jusqu'au 14 janvier ne concerne cependant pas, précise le Synes, la participation de ses membres aux jurys de thèses de doctorat/PHD.