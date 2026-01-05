Ile Maurice: Améliorer le système judiciaire en valorisant le travail

Le rapport PRB 2026 offre une analyse complète des forces et des faiblesses du système judiciaire mauricien. Il met en avant plusieurs points clés nécessitant une attention immédiate pour garantir son bon fonctionnement.

Parmi les constats, l'importance de corriger les disparités salariales existant au sein du personnel judiciaire. Ces inégalités de rémunération représentent un obstacle majeur à la rétention de professionnels qualifiés et expérimentés.

Le taux élevé de rotation du personnel est en grande partie attribué à des salaires jugés insuffisamment attractifs. Cette situation fragilise la stabilité des équipes et compromet la continuité et l'efficacité des services judiciaires.

En complément, le rapport souligne la nécessité d'améliorer globalement les conditions de travail. Lors d'une visite sur site, les membres de la commission ont constaté d'importantes contraintes liées au manque de personnel qualifié, situation qui surcharge les équipes en place.

Ces conditions difficiles nuisent non seulement au moral des agents judiciaires mais affectent également leur capacité opérationnelle, entraînant des retards et une efficacité réduite dans le traitement des dossiers.

Le PRB 2026 recommande donc une augmentation des salaires pour aligner les rémunérations sur le niveau de compétences requis et rendre les postes plus attractifs. Par ailleurs, il met en avant l'importance de développer des programmes de formation pertinents et continus afin d'améliorer les performances et d'assurer une adaptation constante aux évolutions du droit et des pratiques judiciaires.

Ce rapport pose les bases d'un plan de réforme visant à améliorer le système judiciaire mauricien, en insistant sur la valorisation du capital humain et l'optimisation des ressources, indispensables pour répondre aux exigences actuelles et futures de la justice dans le pays.