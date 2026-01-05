Sénégal: Des moulins à céréales remis à des groupements de femmes de Birkilane

Kaffrine — Trente moulins à céréales ont été remis, dimanche, à des groupements de femmes du département de Birkelane (centre), dans le cadre d'une initiative portée par le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC).

Ce lot de matériel est destiné à la transformation du mil, du sorgho et du maïs, au profit des différents groupements d'intérêt économique du département de Birkelane, a expliqué le coordonnateur du PUDC lors de la cérémonie de réception.

Selon Gade Kounta, cette initiative inscrite dans le cadre du programme d'autonomisation économique des femmes rurales vise notamment à alléger les tâches ménagères et à renforcer la participation des femmes au développement local.

S'exprimant au nom des bénéficiaires, Awa Cissé a salué la démarche du PUDC, estimant que ces matériels vont considérablement atténuer les travaux pénibles des femmes du monde rural et contribuer à leur autonomie économique.