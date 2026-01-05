Afrique: CAN 2025 - Le Maroc affrontera le Cameroun en quarts de finale, vendredi à 19h GMT

Tanger — L'équipe nationale du Maroc va jouer celle du Cameroun en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, vendredi, à 19h GMT à Rabat.

Les Marocains se sont qualifiés dans la douleur en battant la Tanzanie 1-0 en huitièmes de finale, tandis que le Cameroun a éliminé l'Afrique du Sud sur le score de 2-1.

Ce sera le deuxième quart de finale de la CAN 2025, après celui opposant le Sénégal au Mali, prévu le même jour à 16h GMT.

Les huitièmes de finale se poursuivent lundi avec deux autres affiches : Égypte - Bénin à 16h GMT à Agadir et Nigeria - Mozambique à 19h GMT à Fès.