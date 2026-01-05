Togo: Nouvelle année, nouveau leader

4 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le championnat de D1 a changé de leader à l'issue de la 9e journée, dont les derniers matchs se sont disputés dimanche.

Le Club des Chauffeurs de la Kozah, ASCK, s'est emparé du fauteuil au terme d'un week-end riche en buts et en surprises.

En déplacement à Sokodé pour l'un des chocs de la journée, l'ASCK n'a laissé aucune chance aux Guerriers de Tchaoudjo. Les Chauffeurs ont largement dominé Semassi FC sur le score sans appel de 4 buts à 1, confirmant ainsi leurs ambitions cette saison.

Autre fait marquant du week-end : la contre-performance du désormais ex-leader ASKO. En grande difficulté depuis le début du championnat, AS OTR a créé la surprise en s'imposant 1-0 à Lomé, infligeant un coup d'arrêt aux Kondona.

À Kpalimé, dans le grand Kloto, Entente II a assuré l'essentiel face à Gomido FC. Une courte mais précieuse victoire (1-0) qui permet aux Jaune et Bleu de rester dans le haut du tableau.

La 9e journée avait débuté samedi avec un match avancé. À domicile, AC Barracuda a renoué avec le succès en dominant AS Gbohloe-Su sur le score de 1-0.

Même résultat dans le derby de la capitale où DYTO a pris le dessus sur Étoile Filante, au terme d'une rencontre disputée et engagée.

Avec ce nouveau classement, la lutte pour le titre s'annonce plus ouverte que jamais.

Résultats

  • Ac Barracuda 1-0 Gbohloe-Su
  • Dyto FC 1-0 Étoile filante
  • As Binah 0-1 Unisport
  • Semassi 1-4 Asck
  • Gomido 0-1 Entente II
  • Espoir 0-0 As Tambo
  • As OTR 1-0 Asko

Classement

  1. Asck 22 pts (+11)
  2. Asko 20 pts (+6)
  3. Barracuda 19 pts (+5)
  4. Unisport 14 pts (-1)
  5. Semassi 14 pts (+0)
  6. Entente Il 12 pts (+1)
  7. Dyto 12 pts (-1)
  8. Etoile filante 12 pts (-1)
  9. Espoir 11 pts (-4)
  10. Gbohloe-Su 10 pts (-1)
  11. Gomido 9 pts (-1)
  12. Tambo 9 pts (-3)
  13. As OTR 8 pts (-4)
  14. As Binah 3 pts (-7)

