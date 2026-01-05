Ile Maurice: Maithili Thakur enchante le pays pour la première fois

La jeune prodige de la musique indienne Maithili Thakur se produira pour la toute première fois à Maurice le mardi 17 février, au Swami Vivekananda International Conference Centre (SVICC) pour un concert de trois heures.

L'événement est organisé par Spelmedia et promet une immersion rare dans l'univers musical d'une artiste qui fait rayonner les racines culturelles de l'Inde sur les scènes du monde entier.

Dans un monde où tout va toujours plus vite, Maithili Thakur invite le public à ralentir, à écouter et à ressentir. Sa voix, intemporelle et profondément ancrée dans la tradition, traverse les générations et touche un public bien au-delà des frontières de l'Inde.

À seulement 25 ans, elle s'est imposée comme l'une des figures montantes les plus respectées de la musique folk, classique et dévotionnelle. Le public peut s'attendre à une expérience immersive. Les billets sont en vente sur le réseau Otayo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Rising Star»

Maithili Thakur s'est fait connaître du grand public en 2017 grâce à sa participation à l'émission télévisée Rising Star, où sa voix puissante et mélodieuse a marqué les esprits. Depuis, elle a bâti une carrière singulière, mêlant chants traditionnels, bhajans, musique classique hindoustanie et influences soufies, interprétés en hindi, bhojpuri, maithili et dans de nombreuses autres langues indiennes.

Chaque performance est pensée comme un voyage musical, allant des mélodies ancestrales aux élévations spirituelles. Sur scène, Maithili Thakur ne se contente pas de chanter, elle raconte des histoires, fait revivre des traditions et transmet des émotions profondément enracinées dans la culture indienne.

Si la musique occupe aujourd'hui une place centrale dans sa vie, Maithili Thakur n'avait pourtant pas envisagé de faire carrière. Enfant, elle rêvait de devenir haut fonctionnaire, considérant le chant comme un simple loisir. Sa participation à des concours télévisés et événements culturels, l'exposant à un public toujours plus large, a toutefois changé le cours de son destin.

Proche du public

Chanter dans plus d'une douzaine de langues est devenu l'une de ses signatures artistiques. Cette diversité linguistique lui permet de toucher des publics variés et de créer un lien direct avec des communautés issues de différentes régions et cultures.

Très active sur les plateformes numériques, Maithili Thakur gère elle-même sa présence sur les réseaux sociaux et sur YouTube, où elle partage régulièrement des performances, des reprises et des chants traditionnels. Cette proximité avec son public joue un rôle clé dans son rayonnement international et dans la diffusion de la musique folk indienne auprès des jeunes générations.

Son engagement et son influence lui ont valu plusieurs distinctions, dont le prestigieux Cultural Ambassador of the Year, remis par le Premier ministre indien Narendra Modi, une reconnaissance marquante dans son parcours artistique.

Des scènes indiennes aux salles de concert internationales, Maithili Thakur poursuit aujourd'hui une trajectoire résolument globale. Récemment en tournée à Melbourne, elle a souligné l'énergie et la diversité culturelle des publics rencontrés, illustrant l'universalité de sa musique.