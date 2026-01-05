Ile Maurice: Tathastu - Un studio de créations animées

Le parcours d'Avishrant Khettur raconte celui d'un créateur qui a progressivement déplacé le centre de gravité de son travail, du graphisme bidimensionnel vers une pratique artistique ancrée dans l'espace, la matière et le geste.

Designer graphique de formation, artiste multidisciplinaire par vocation, il incarne aujourd'hui, à travers son studio TATHASTU, une approche de la création où l'objet, l'installation et la sculpture deviennent des expériences à part entière, pensées pour dialoguer avec leur environnement et leur public.

Après plusieurs années dans l'industrie du design, Avishrant fonde en 2016 Ranzmwa, première étape d'un parcours professionnel marqué par l'exploration. Mode, scénographie, arts plastiques, fresques murales, installations monumentales : le créateur multiplie les terrains d'expérimentation, collaborant avec des partenaires, des entreprises et des institutions de secteurs créatifs variés.

Cette polyvalence lui permet de participer à des événements majeurs, tels Porlwi by Light ou les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), tout en exposant ses œuvres à travers l'île. Progressivement, une évidence s'impose : son lien intime avec la création passe par le volume et la matérialité.

Maturation

Si Avishrant se définit comme un artiste aux champs d'expression multiples, il avoue une affinité particulière pour la sculpture et l'installation. Le fruit d'une maturation progressive. Travailler en trois dimensions implique, selon lui, un engagement physique et sensoriel que le graphisme ne permet pas toujours.

Être présent à l'atelier, toucher les matériaux, entendre parfois leur résonance, les contraindre et les assembler, c'est donner vie à une œuvre qui existe réellement dans l'espace et le temps. Observer cette œuvre interagir avec la lumière, l'environnement et les corps qui la traversent constitue l'un des moteurs essentiels de sa démarche.

Cette évolution trouve son expression la plus aboutie dans la création de TATHASTU, un nom d'inspiration sanskrite signifiant «ainsi soit-il» ou «que cela arrive». Plus qu'une signature, TATHASTU reflète un positionnement philosophique : le studio se veut un espace où des idées ambitieuses ou considérées irréalistes prennent forme, au prix d'innombrables heures de travail et de concessions.

Pour Avishrant, ce nom symbolise le chemin entre l'intuition initiale du client et la concrétisation d'une œuvre finie, pensée pour durer. TATHASTU devient ainsi un manifeste de la création assumée, sans compromis sur l'originalité.

Le durable en 3D

Aujourd'hui, TATHASTU est un studio d'art et de design pluridisciplinaire, spécialisé dans la sculpture, les fresques murales, le design visuel et les solutions créatives. Il propose un large éventail de prestations : création et restauration d'œuvres, conception de décors et d'accessoires, réalisation de pièces décoratives et d'intérieur sur-mesure, reproduction d'œuvres, installation de bas-reliefs, design de logos ou organisation d'ateliers. Une attention particulière est portée aux solutions artistiques durables réemploi, recyclage, utilisation de matériaux alternatifs -, une orientation revendiquée.

Cette dimension durable occupe une place centrale dans l'art d'Avishrant. Certaines de ses œuvres les plus emblématiques associent des sculptures aux lignes raffinées à des matériaux recyclés, bruts et porteurs de leur passé. Le contraste entre ces deux univers l'un poli, l'autre volontairement rugueux crée un langage visuel puissant.

À travers cette association, l'artiste interroge notre rapport aux objets, à la consommation et au déchet. Sans aucun discours moralisateur, il révèle ce que la société préfère souvent ignorer : l'amas de déchets et la violence silencieuse de certaines habitudes de consommation, laissant l'interprétation ouverte au public.

Œuvres hybrides

Le processus de création, long et parfois éprouvant physiquement, reste au cœur de son engagement artistique. Comme beaucoup d'artistes, Avishrant a du mal à trouver le repos tant qu'une idée n'a pas été menée à terme.

Voir une œuvre évoluer, se transformer au fil des étapes, nourrit une relation émotionnelle forte avec le travail en cours. C'est cette progression, du concept initial à l'objet final, qui maintient l'élan créatif, même lorsque les contraintes techniques ou matérielles se font plus lourdes.

Les projets qui le représentent le mieux aujourd'hui sont naturellement ces œuvres hybrides mêlant sculpture fine et matériaux recyclés. Elles cristallisent à la fois sa maîtrise technique, sa sensibilité esthétique et sa réflexion sur le monde contemporain. Elles témoignent surtout de son identité actuelle : un créateur attentif à la forme, mais conscient des enjeux sociaux et environnementaux de son époque.

Nombre de ses installations prennent place dans l'espace public ou des lieux partagés. Cette visibilité implique, selon lui, une responsabilité particulière. Une œuvre destinée à un environnement collectif doit dialoguer avec son contexte, respecter l'architecture et rester lisible pour un public large. L'artiste ne cherche pas à imposer une vision, mais à enrichir le paysage visuel et proposer une expérience accessible, tout en maintenant l'exigence artistique.

Sur le plan technique, la diversité des matériaux employés par TATHASTU - bois, métal, ciment, polystyrène, fibre de verre, plastiques recyclés répond avant tout aux contraintes propres à chaque projet.

Le choix des matériaux dépend des exigences structurelles, esthétiques et fonctionnelles de chaque œuvre. Certaines sculptures nécessitent des méthodes de construction précises, d'autres invitent à l'expérimentation. Cette adaptabilité fait partie intégrante de l'ADN du studio.

«Light tagging»

Parmi les explorations de TATHASTU figure également le light tagging, intégration d'éléments lumineux dans les créations. Cette pratique, à la croisée de l'art et de l'ingénierie, requiert une collaboration étroite avec des spécialistes de l'éclairage et de l'électricité.

Avishrant orchestre ces compétences pour créer des œuvres où esthétique, sécurité et solidité se conjuguent harmonieusement. La lumière devient un matériau à part entière, capable de transformer la perception d'un volume ou d'un espace.

La relation avec le client constitue une dimension essentielle du travail du studio. Chaque pièce sur-mesure naît d'un long dialogue préalable, où le design se précise avant la construction. Le processus reste évolutif: au fil de la fabrication, l'œuvre peut être ajustée, affinée, parfois réinventée. Cette approche garantit des créations uniques.

Sculptures monumentales ou objets fonctionnels, décors de scène, installations immersives, créations festives ou souvenirs artistiques: l'univers de TATHASTU se déploie dans une grande diversité de formats.

Toutes ces réalisations ont un fil conducteur: donner du sens à la matière, transformer l'espace et inscrire l'art dans le quotidien. À travers TATHASTU, Avishrant affirme une vision de la création où audace, rigueur et engagement se mèlent pour produire de l'inédit.