Madagascar: Lutte antiacridienne - Lancement d'une opération de prospection aérienne ce mois de janvier

5 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R

Le centre national de lutte antiacridienne de Madagascar (IFVM) qui vient d'être réorganisé, poursuit ses opérations de traitement des criquets afin de maintenir leur invasion.

Tout récemment, 50 000 litres de Téflubenzuron qui ont été importés sont déjà arrivés à Toliara. Ces produits sont déjà acheminés vers l'Ihorombe et Sakaraha. L'an dernier, plus de 24.000 hectares infestés par les criquets ont déjà été traités.

Ensuite, ce centre national de lutte antiacridienne prévoit de lancer une opération de prospection aérienne ce mois de janvier dans les zones à risque en mobilisant deux hélicoptères.

Les opérations de lutte antiacridienne par voie terrestre seront en même temps intensifiées pour cette campagne 2025-2026 grâce aux quatre bases terrestres qui sont actuellement actives.

« Nous avons anticipé les ressources financières, logistiques et techniques afin de garantir l'efficacité et la continuité des interventions », a expliqué le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, José Nirina Rasatarimanana.

La situation acridienne reste maîtrisée pour le moment, selon l'IFVM. Des opérations d'interventions sont menées dès la formation des jeunes criquets dans les régions d'Ihorombe, d'Ambalavao, d'Androy et d'Anosy.

Par ailleurs, le ministre de tutelle n'a pas ménagé ses efforts pour assurer la régularisation des arriérés des salaires et des charges sociales des agents de l'IFVM, grâce à une collaboration avec les autres membres du gouvernement.

