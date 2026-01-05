Madagascar: Délibération - Florent Rakotoarisoa, une prime annuelle de 100 millions Ariary

Délibération

La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est valable pour l'Etat qui « ne peut engager une dépense que sous réserve de crédits disponibles et suffisants au Budget général et du respect des visas requis dans les chaînes des dépenses ».

C'est ce qui est expliqué dans le communiqué de presse du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) concernant l'exécution budgétaire de la prime annuelle, objet de délibération de la HCC.

24 décembre

Ladite délibération a fixé le montant et la répartition de la prime annuelle pour les membres de la Haute Cour Constitutionnelle. A raison de 100 millions Ar. pour le président Florent Rakotoarisoa et 50 millions Ar. pour chacun des 8 Hauts Conseillers .

Y compris les trois nouveaux membres qui ont été installés le 23 décembre. Sans oublier les trois anciens membres « démissionnés » qui ont travaillé toute l'année. En somme, c'est le cas de le dire, 615 millions Ar. en tout et pour tout.

Des primes annuelles fixées en interne par la HCC le 24 décembre 2025. La veille de l'arrivée prévue du Père Noël qui n'est pas encore passé la cheminée d'Ambohidahy. « Au regard des crédits disponibles au Budget général au titre de la HCC, la dépense ne pouvait être couverte dans les conditions prévues par le cadre budgétaire », selon le communiqué du MEF.

Fake news

Concernant les « primes exceptionnelles pour les staffs du PRRM » qui ont également fait le buzz sur les réseaux sociaux, la Directrice de Cabinet Onitiana Realy a fait savoir que « c'est du fake news ». A son corps défendant de confirmer ou d'infirmer les noms et la qualité des bénéficiaires inscrits dans la liste qui a affolé la toile.