Madagascar: Herintsalama Rajaonarivelo - « Le délai de 2 mois est écoulé »

Deux mois et quelques jours après la mise en place du gouvernement, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a dressé un bilan de son équipe. Il a évoqué les résultats obtenus mais également les défis qui restent à relever.

Lors d'une émission spéciale diffusée hier sur les chaînes nationales, le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, a dressé un bilan des actions de son gouvernement. En ouverture, il a présenté ses vœux pour le peuple malgache.

L'émission, d'une durée de 80 minutes, a été l'occasion de revenir sur les grands dossiers ayant marqué le pays ces derniers mois, de l'adoption de la loi des finances initiale aux problèmes de délestage et de Mpox mais aussi de la suite de la concertation nationale.

Modèles

Le Premier ministre a salué les résultats obtenus par son équipe et souligné que les ministres sont tenus à un devoir de redevabilité. Des évaluations seront menées pour mesurer l'efficacité de chaque membre du gouvernement.

« Le délai de deux mois est écoulé », a-t-il déclaré, insistant sur l'importance des actions concrètes. Sur la question de la Jirama, le Premier ministre a mis en avant les efforts fournis pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité et d'entretien des routes nationales.

Concernant la gouvernance, Rajaonarivelo a insisté sur la nécessité de respecter l'État de droit et de sortir de certaines mauvaises habitudes. « Les dirigeants doivent être des modèles », a-t-il conclu, appelant à une « profonde rénovation » du système. En tout cas, le Premier ministre reste convaincu sur la suite de la concertation nationale.