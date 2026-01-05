Madagascar: Fanirisoa Ernaivo - « 87 détenus libérés au lieu de 37 »

5 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

La ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, est sortie de son silence face aux polémiques judiciaires. « Il n'y aura aucune intervention judiciaire, ni de ma part, ni de celle de proches, ni de quiconque », affirme-t-elle.

Elle rappelle que les personnes convoquées doivent se présenter devant la Justice : « Elles ont été convoquées à plusieurs reprises, mais ne se sont jamais présentées ». Sur l'affaire d'Ambohimalaza, la ministre note que des zones d'ombre persistent. « Les victimes ont succombé à une grave intoxication, justifiant la poursuite approfondie des enquêtes afin d'établir toutes les responsabilités », précise-t-elle.

Devoir

Concernant la libération de détenus, la Garde des Sceaux révèle des irrégularités dans l'exécution des décisions. 87 détenus ont quitté les prisons au lieu de 37. « Toutes les sorties irrégulières seront annulées et les personnes concernées réincarcérées », affirme-t-elle. La ministre précise que son département n'est associé à aucun réseau criminel et conclut : « Le devoir envers la nation, lui, demeure ».

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.