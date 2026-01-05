Madagascar: Fanirisoa Ernaivo - « 87 détenus libérés au lieu de 37 »

La ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, est sortie de son silence face aux polémiques judiciaires. « Il n'y aura aucune intervention judiciaire, ni de ma part, ni de celle de proches, ni de quiconque », affirme-t-elle.

Elle rappelle que les personnes convoquées doivent se présenter devant la Justice : « Elles ont été convoquées à plusieurs reprises, mais ne se sont jamais présentées ». Sur l'affaire d'Ambohimalaza, la ministre note que des zones d'ombre persistent. « Les victimes ont succombé à une grave intoxication, justifiant la poursuite approfondie des enquêtes afin d'établir toutes les responsabilités », précise-t-elle.

Devoir

Concernant la libération de détenus, la Garde des Sceaux révèle des irrégularités dans l'exécution des décisions. 87 détenus ont quitté les prisons au lieu de 37. « Toutes les sorties irrégulières seront annulées et les personnes concernées réincarcérées », affirme-t-elle. La ministre précise que son département n'est associé à aucun réseau criminel et conclut : « Le devoir envers la nation, lui, demeure ».