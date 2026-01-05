Madagascar: Tsiroanomandidy - Deux malfaiteurs neutralisés dans deux attaques déjouées par la gendarmerie

La vigilance des Forces de défense et de sécurité, appuyée par la collaboration de la population locale, a permis de déjouer coup sur coup deux attaques armées dans le district de Tsiroanomandidy, région Bongolava, au cours de la journée du 3 janvier 2026. Ces interventions ont abouti à la récupération de deux armes à feu et à la mise hors d'état de nuire de deux individus présentés comme des malfaiteurs.

La première affaire s'est produite dans la nuit du 3 janvier 2026, vers 2h15 du matin, au fokontany de Mahasolo Avaratra, commune rurale de Mahasolo. Des individus armés auraient fait irruption de force au domicile d'un cultivateur du quartier.

Alertés par les appels au secours de la victime, les voisins se sont rapidement mobilisés, contraignant les assaillants à prendre la fuite sans avoir pu emporter de biens ni d'argent. La victime aurait toutefois été légèrement blessée lors d'une bousculade.

Informée de la situation, la brigade de gendarmerie de Mahasolo a immédiatement déclenché un dispositif de poursuite et de bouclage sur les axes susceptibles d'être empruntés par les fuyards.

Vers 3 heures du matin, au lieu-dit Sampanana, les suspects, sommés de s'arrêter, auraient ouvert le feu sur les gendarmes. Un accrochage s'en est suivi. À l'issue de l'échange de tirs, un individu armé d'une arme de poing de fabrication artisanale a été mortellement touché, tandis que trois autres ont réussi à s'échapper en profitant de l'obscurité et de la végétation dense. Aucun blessé n'a été signalé du côté des Forces de l'ordre. L'arme saisie a été placée sous scellés à la brigade de Mahasolo, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les fugitifs.

Quelques heures plus tard, vers 7 heures du matin, une autre tentative d'attaque armée a été signalée sur la route rurale reliant Andranomadio à Miandrarivo. Cette fois-ci, ce sont cinq camions transportant des produits agricoles qui auraient été pris pour cible par un groupe de dahalo armés de sabres, de haches et d'une carabine.

Les chauffeurs ont aussitôt alerté le centre opérationnel de la gendarmerie de Tsiroanomandidy. Des éléments déjà déployés dans le cadre des opérations de sécurisation sont rapidement intervenus depuis Antsapanimahazo.

Là encore, un affrontement a éclaté. Un des assaillants aurait été mortellement atteint sur place, provoquant la fuite de ses complices. Une carabine a été abandonnée sur les lieux. Selon les informations recueillies, l'individu neutralisé serait connu des services de sécurité pour des faits antérieurs dans la commune de Belobaka.

Les autorités rappellent que la perte de vies humaines demeure une issue extrême que les Forces de défense et de sécurité s'efforcent d'éviter autant que possible. Elles appellent par ailleurs les responsables locaux et la population à renforcer la coopération et les mesures de prévention afin de préserver l'ordre et la sécurité dans la région. Les opérations de sécurisation se poursuivent et toute évolution sera communiquée en temps utile.