Madagascar: RN7 Antanifotsy - Un couple tué dans une collision entre un camion et un 4X4

Un grave accident de la circulation s'est produit le samedi 03 janvier 2026 vers 17 heures sur la Route Nationale n°7, au point kilométrique 101+300, au lieu-dit Tsarafara, dans le fokontany du même nom, commune rurale et district d'Antanifotsy, région Vakinankaratra. Le drame a coûté la vie à un couple.

Aussitôt informés, trois éléments de la gendarmerie du poste fixe de Bemasoandro se sont rendus sur les lieux afin d'assurer la régulation de la circulation, porter secours aux victimes et procéder aux constatations d'usage.

L'accident s'est produit en agglomération, sur un tronçon rectiligne de la RN7. Un camion Mercedes Benz circulant en direction de Faratsiho est entré en collision avec une voiture 4x4 de marque Jeep venant en sens inverse.

Cette dernière transportait une famille en provenance d'Ihosy et se dirigeant vers Antananarivo. La collision serait survenue à la suite d'une vitesse excessive du véhicule 4x4, d'après les constatations préliminaires, sous réserve des résultats de l'enquête.

Le bilan humain est lourd. Les deux occupants adultes du véhicule 4x4 ont succombé à leurs blessures après leur évacuation vers des établissements hospitaliers d'Ambatolampy et d'Antananarivo.

Leurs trois enfants, âgés respectivement de 15 ans, 9 ans et 1 an, ainsi qu'un adulte de 31 ans ont été grièvement blessés et évacués d'urgence vers l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) à Antananarivo pour recevoir les soins nécessaires.

Les dégâts matériels sont jugés très importants pour les deux véhicules impliqués. La Brigade de Gendarmerie d'Antanifotsy est saisie de l'affaire. Une enquête est en cours afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de ce drame, qui rappelle une fois de plus les conséquences tragiques de l'imprudence et de l'excès de vitesse sur les routes nationales.