Madagascar: MPOX - Le port du masque obligatoire dans les établissements universitaires publics

Préconisé depuis la confirmation des cas de variole du singe ou Mpox la semaine dernière, le retour aux gestes barrières est maintenant une obligation dans nombre de lieux publics.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) vient d'officialiser la mesure par une note de service émise, hier 4 janvier 2026 par le secrétariat général du MESUPRES.

La mesure, avec effet immédiat, concerne ainsi les établissements rattachés, notamment les universités, Ecoles, Instituts, centres de recherche, ainsi que le Centre national de télé-enseignement de Madagascar. Aussi, partir de ce jour, ces établissements rattachés au MESUPRES devront appliquer la mesure : le port du masque est dorénavant obligatoire. Les établissements d'enseignement supérieur privés prennent également les mesures adéquates afin de limiter au maximum les risques de contamination.