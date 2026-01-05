Madagascar: Eau, assainissement et hygiène - Deux mois d'actions intenses qui redessinent les priorités publiques

Entre le 28 octobre et le 28 décembre 2025, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) a engagé une série d'actions d'envergure dans un contexte marqué par la persistance des tensions hydriques, les effets du changement climatique et de fortes attentes sociales.

Des réalisations qui témoignent d'une mobilisation soutenue de l'appareil public autour d'un secteur vital pour les populations et pour le développement du pays. Et qui ont été notées par le Président de la Refondation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina, lors de son discours à la nation le 31 décembre 2025.

C'est ce qu'on peut dire des avancées enregistrées par le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène dirigé par le Dr Razafindraniaina Minosoa Anjaratiana Elia, en l'espace de deux mois.

La priorité a d'abord été donnée à l'amélioration concrète de l'accès à l'eau potable. Sur l'ensemble du territoire, plus de 130 infrastructures ont été mises en service ou réceptionnées officiellement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce qui permet à environ 202 000 personnes supplémentaires d'accéder à une source d'eau potable améliorée. Dans la région Analamanga par exemple, vingt-et-un (21) forages de proximité ont été réalisés dans la Commune urbaine d'Antananarivo et complétés par des ouvrages à Tanjombato.

Régions

Dans le Sud, fortement exposé à la sécheresse, des projets structurants ont vu le jour. On parle notamment du système d'adduction d'eau potable solaire de Bekily et la mise en service du pipeline Mandrare-Sampona, sécurisant durablement l'approvisionnement de plusieurs localités d'Androy et d'Anosy.

Des forages, points d'eau et systèmes solaires ont également été déployés dans des régions comme Boeny, Sava, Menabe, Betsiboka, Itasy, Vakinankaratra ou Atsimo Atsinanana. Ces infrastructures touchent à la fois les ménages, les écoles et les centres de santé.

Milieu urbain

La gestion des situations de pénurie a été renforcée. Dans le Grand Antananarivo, plus de 9 390 m³ d'eau ont été distribués par camions-citernes afin de répondre aux besoins urgents des populations.

Le lancement du projet JIRAMA Water III, avec la pose de la première pierre de l'unité compacte de traitement d'Amoronakona, constitue par ailleurs une avancée majeure dans la sécurisation de l'alimentation en eau de la capitale et de ses environs. A noter que cette unité de traitement aura une capacité annoncée de 50 000 m³. Ce qui devrait bénéficier à près de 840 000 personnes.

AH

Les efforts ont également porté sur l'assainissement et l'hygiène. Plusieurs blocs sanitaires ont été construits ou mis en service à Amboasary Atsimo, Ambatofitorahana, Arivonimamo et Ambatomirahavavy, permettant à près de 12 900 bénéficiaires supplémentaires d'accéder à des infrastructures de base.

À Antananarivo, le MEAH a appuyé la municipalité durant trois semaines à travers des actions d'assainissement urbain, en mobilisant des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et des équipements lourds pour l'entretien des rues et des réseaux d'évacuation.

Loi

Parallèlement aux réalisations physiques, le ministère a engagé des réformes structurantes. L'adoption officielle de la Politique nationale de l'EAH et du nouveau Code de l'Eau dote désormais le secteur d'un cadre stratégique et juridique clarifié, aligné sur les engagements internationaux, notamment l'ODD 6.

Le déploiement des 23 Centres opérationnels Rano renforce la capacité de gestion déconcentrée des crises hydriques, tandis que les audits menés avec les partenaires confirment une volonté accrue de transparence et de redevabilité.

Ces deux mois d'actions traduisent ainsi une inflexion notable dans la conduite des politiques publiques de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, grâce à une capacité de l'équipe dirigeante actuelle de combiner les réponses rapides aux besoins urgents et la consolidation durable du pilotage institutionnel du secteur.