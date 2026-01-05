Afrique: Karaté - Championnat d'Afrique 2026, le pays cède la place à l'Algérie

L'Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK) a retiré à Madagascar l'organisation du Championnat d'Afrique de karaté 2026, initialement prévu en septembre à Antananarivo, pour la confier à l'Algérie fin décembre 2025. Cette délocalisation, motivée par les graves troubles politiques survenus dans la Grande Île en septembre et octobre, soulève des interrogations sur les critères de sécurité du sport continental, alors que Madagascar a réussi à accueillir sans incident le Championnat d'Afrique de basket 3x3 FIBA, début décembre.

Dans un courrier daté du 28 décembre 2025, la Confédération africaine a annoncé le transfert de la compétition vers un autre pays du continent. L'Algérie a été désignée nouvelle nation hôte dès le lendemain, le 29 décembre.

Attribué à la Grande Île le 1er septembre 2025, l'événement continental prévu en septembre 2026 a vu son organisation compromise par les troubles politiques survenus entre septembre et octobre derniers.

Ces événements ont engendré, selon l'UFAK, de « légitimes préoccupations » au sein de plusieurs fédérations membres concernant la stabilité, la sécurité et les capacités organisationnelles du pays à neuf mois seulement de la compétition.

La décision, qualifiée de « difficile » par l'instance dirigeante, a été prise « dans l'intérêt supérieur du karaté africain ». L'UFAK a toutefois tenu à saluer « l'engagement constant et la disponibilité » des responsables malgaches durant toute la phase préparatoire.

Cette délocalisation surprend d'autant plus que Madagascar a réussi, il y a quelques semaines à peine, à organiser avec succès le Championnat d'Afrique de Basket 3x3 FIBA, du 5 au 7 décembre 2025, au Palais des Sports de Mahamasina.

Cet événement s'est déroulé sans incident majeur, démontrant une capacité récente à accueillir une compétition continentale d'envergure. Reste à savoir si les critères de sécurité et de stabilité appliqués ici reflètent une prudence accrue du mouvement sportif africain face aux contextes politiques changeants, ou s'ils traduisent une appréciation différenciée selon les disciplines. L'Algérie, forte de son expérience dans l'accueil de grands rendez-vous sportifs, se prépare désormais à recevoir les meilleurs karatékas du continent cette année.