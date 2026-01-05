Madagascar: Malagasy Pro Padel Tour - De la confidence à la référence, vers une popularisation massive en 2026

5 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le padel a conquis Madagascar en seulement deux ans : de moins de 50 pratiquants à plus de 500, porté par le Malagasy Pro Padel Tour, un circuit ambitieux qui allie compétition de haut niveau, performances régionales et démocratisation massive, avec une année 2026 tournée vers l'accessibilité pour tous.

En seulement deux ans, le padel a connu une métamorphose fulgurante à Madagascar. D'une pratique confidentielle, ce sport hybride entre tennis et squash est devenu un véritable phénomène populaire, structuré et attractif.

Au cœur de cette ascension trône le Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour), lancé en juillet 2023 par Gary Ah-Waye, Sébastien Andriantsoa et ses associés. « Ce qui ressemblait hier à une curiosité est en train de devenir un mouvement sportif visible et solide », confie Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : fin 2023, moins de 50 pratiquants étaient inscrits sur le circuit, ils étaient 360 fin 2024, et 516 fin 2025. Une multiplication par plus de dix en deux ans, signe d'un changement d'échelle radical.

En 2025, le MPPTour a organisé pas moins de 23 tournois à travers l'île, démontrant une organisation rodée et une régularité impressionnante. « La constance crée l'habitude, et l'habitude forge la communauté », explique Gary Ah-Waye.

Cette densité d'événements a permis de coordonner les clubs, d'harmoniser les formats et de maintenir un haut niveau d'exécution, gagnant la confiance des joueurs comme des partenaires. Le circuit n'est plus une série d'événements isolés, mais une référence nationale, vecteur de démocratisation du padel.

Accessible et convivial

La croissance explosive s'explique aussi par les qualités intrinsèques du sport : spectaculaire, accessible et convivial. Un débutant y prend du plaisir immédiatement, tandis que les compétiteurs trouvent une marge de progression infinie.

À Madagascar, cette accessibilité résonne avec une énergie collective forte. Les tournois deviennent des moments de compétition, mais aussi de convivialité et de liens sociaux. Le MPPTour a su transformer cela en expérience fédératrice, attirant fidèlement les joueurs et accueillant constamment des novices.

Sur la scène régionale, Madagascar s'affirme avec force. Lors de l'Island Padel Cup à Maurice, les Malgaches ont brillé : champions d'Afrique et de l'océan Indien en 2024, puis vice-champions en 2025 face à de solides Réunionnais.

« Ce n'est plus un outsider, mais un compétiteur crédible », souligne Gary Ah-Waye. Ces performances symbolisent la légitimité acquise et promettent une progression continue dans l'océan Indien.

Collaboration

Le secteur privé joue un rôle clé dans cette accélération. Partenaires, entreprises et clubs apportent ampleur et visibilité. Le MPPTour a professionnalisé son image et misé sur le digital : Lives sur YouTube, diffusions via Canalsat grâce au partenariat avec GSTV.

Cette exposition touche un large public, permet de suivre les matchs, de s'attacher aux joueurs et offre aux sponsors une visibilité mesurable. Pour 2026, l'ambition est claire : élargir la base en multipliant les tournois amateurs et accessibles, via des partenariats renforcés avec les clubs. L'objectif ? Rendre le padel omniprésent, proche de tous les niveaux et de tous les publics.

Fitia Robinson, un symbole qui inspire toute une génération

Cette dynamique de croissance s'accompagne aussi d'un signal fort pour l'avenir du padel malgache. Fitia Robinson, numéro 1 du Malagasy Pro Padel Tour, est désormais en France afin de poursuivre sa progression dans ce sport.

« C'est une fierté de voir une joueuse malgache franchir cette étape, dans un environnement où l'exigence et la compétition permettent d'élever encore le niveau. Au-delà du parcours individuel, c'est un message d'inspiration pour toute une génération de joueurs et joueuses. Le MPPTour nourrit l'espoir de la voir atteindre le plus haut niveau mondial, et cette trajectoire illustre parfaitement ce que le padel malgache est en train de devenir, une discipline qui forme, qui révèle, et qui ouvre des perspectives », conclut Gary Ah-Waye.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

