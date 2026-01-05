Afrique: Football - Stade, tirage et coach, les clés de l'avenir des Barea

Les Barea de Madagascar tournent la page des éliminatoires mondialistes pour viser la CAN 2027. Trois enjeux cruciaux cristallisent l'attention : l'homologation tant attendue du Stade Mahamasina par la CAF, le tirage au sort des qualifications prévu en décembre 2025 à Rabat, et l'avenir du sélectionneur Corentin Martins, dont le contrat expire fin janvier sans annonce de prolongation.

L'équipe nationale malgache, les Barea, se prépare à tourner la page des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour se concentrer pleinement sur les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027.

Trois dossiers majeurs dominent l'actualité : l'homologation du Stade Barea Mahamasina, le tirage au sort des éliminatoires et l'avenir du sélectionneur Corentin Martins. Le Stade Barea Mahamasina, inauguré en 2021 avec une capacité de 40 000 places, reste au cœur des préoccupations.

Malgré des travaux de mise aux normes effectués en 2025 (amélioration de la pelouse, extension des gradins et accès d'urgence), l'homologation définitive par la Confédération Africaine de Football (CAF) se fait attendre.

Selon le site officiel de la Fédération Malagasy de Football, des inspections récentes ont permis des avancées, mais la CAF exige toujours le respect strict de ses standards pour les matchs internationaux. Une homologation rapide permettrait enfin aux Barea de jouer à domicile devant leur public fervent.

Par ailleurs, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, coorganisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, initialement prévu se tenir le 19 décembre 2025 à Rabat, au Maroc, n'as pas finalement eu lieu.

Selon le format des qualifications fixé par la CAF, les équipes seront réparties en treize groupes de trois ou de quatre équipes. Les matchs débuteront en mars 2026, offrant aux Barea une nouvelle opportunité de se qualifier à cette joute africaine.

Enfin, le contrat d'un an de Corentin Martins, nommé en janvier 2025 avec pour mission principale la qualification au Mondial 2026, arrive à échéance fin janvier. Aucune annonce officielle de prolongation n'a été faite, laissant planer le doute sur la continuité du technicien français, qui a dirigé l'équipe lors des récentes campagnes.

Cependant, une source auprès de la fédération a révélé que des discussions sont en cours entre le président de la Fédération, et le chef de l'État concernant l'avenir du sélectionneur Corentin Martins, dont le contrat d'un an renouvelable expire fin janvier 2026. Ces développements permettront aux Barea de se focaliser sur la CAN 2027, avec l'espoir de reproduire l'exploit de 2019 (quart de finale).