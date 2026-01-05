Afrique: CAN 2025 - Les premiers qualifiés pour les quarts de finale

La CAN 2025 entre dans le vif du sujet avec les huitièmes de finale : le Sénégal domine le Soudan (3-1), le Mali arrache la qualification face à la Tunisie aux tirs au but (1-1, 3-2 TAB), tandis que le Maroc, pays hôte, s'impose difficilement 1-0 contre la Tanzanie et rejoint les quarts. Un duel ouest-africain Sénégal-Mali s'annonce explosif.

La Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, a basculé dans sa phase à élimination directe avec les huitièmes de finale qui ont débuté le samedi 3 janvier. Les favoris ont globalement tenu leur rang lors de cette première journée décisive.

Le Sénégal, champion en titre (2021), a été le premier à valider son billet pour les quarts de finale. Opposés au Soudan à Tanger, les Lions de la Téranga l'ont emporté 3-1 malgré une entame difficile.

Les Soudanais ont ouvert le score dès la 6e minute par Aamir Abdallah, mais Pape Gueye a égalisé (29e) puis donné l'avantage avant la pause (45e+3). En seconde période, Mbaye Niang a scellé la victoire (77e). Solides défensivement durant la phase de groupes, les Sénégalais ont confirmé leur statut.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le second match de la soirée, à Casablanca, le Mali a éliminé la Tunisie aux tirs au but (3-2) après un nul 1-1 intense. Les Aigles ont égalisé dans les arrêts de jeu par Lassine Sinayoko (90e+6), répondant à l'ouverture du score tunisienne de Firas Chaouat (88e). Au bout du suspense, les Maliens, tombeurs surprises, ont prouvé leur résilience.

Le dimanche 4 janvier, le Maroc, pays hôte, a rejoint les quarts en battant la Tanzanie 1-0 à Rabat. Dans un match disputé, les Lions de l'Atlas ont fait la différence grâce à un but tardif, confirmant leur place malgré une phase de groupes en dents de scie.

Les Marocains, portés par un public fervent, visent un deuxième titre continental après 1976. Ainsi, un quart de finale alléchant opposera le Sénégal au Mali, deux nations ouest-africaines en grande forme.

Les autres huitièmes se poursuivent jusqu'au 6 janvier, avec des chocs attendus comme Afrique du Sud-Cameroun ou Nigeria-Mozambique. La compétition promet encore de belles émotions jusqu'à la finale le 18 janvier à Rabat.