Afrique: CAN 2025 - Les premiers qualifiés pour les quarts de finale

5 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La CAN 2025 entre dans le vif du sujet avec les huitièmes de finale : le Sénégal domine le Soudan (3-1), le Mali arrache la qualification face à la Tunisie aux tirs au but (1-1, 3-2 TAB), tandis que le Maroc, pays hôte, s'impose difficilement 1-0 contre la Tanzanie et rejoint les quarts. Un duel ouest-africain Sénégal-Mali s'annonce explosif.

La Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, a basculé dans sa phase à élimination directe avec les huitièmes de finale qui ont débuté le samedi 3 janvier. Les favoris ont globalement tenu leur rang lors de cette première journée décisive.

Le Sénégal, champion en titre (2021), a été le premier à valider son billet pour les quarts de finale. Opposés au Soudan à Tanger, les Lions de la Téranga l'ont emporté 3-1 malgré une entame difficile.

Les Soudanais ont ouvert le score dès la 6e minute par Aamir Abdallah, mais Pape Gueye a égalisé (29e) puis donné l'avantage avant la pause (45e+3). En seconde période, Mbaye Niang a scellé la victoire (77e). Solides défensivement durant la phase de groupes, les Sénégalais ont confirmé leur statut.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le second match de la soirée, à Casablanca, le Mali a éliminé la Tunisie aux tirs au but (3-2) après un nul 1-1 intense. Les Aigles ont égalisé dans les arrêts de jeu par Lassine Sinayoko (90e+6), répondant à l'ouverture du score tunisienne de Firas Chaouat (88e). Au bout du suspense, les Maliens, tombeurs surprises, ont prouvé leur résilience.

Le dimanche 4 janvier, le Maroc, pays hôte, a rejoint les quarts en battant la Tanzanie 1-0 à Rabat. Dans un match disputé, les Lions de l'Atlas ont fait la différence grâce à un but tardif, confirmant leur place malgré une phase de groupes en dents de scie.

Les Marocains, portés par un public fervent, visent un deuxième titre continental après 1976. Ainsi, un quart de finale alléchant opposera le Sénégal au Mali, deux nations ouest-africaines en grande forme.

Les autres huitièmes se poursuivent jusqu'au 6 janvier, avec des chocs attendus comme Afrique du Sud-Cameroun ou Nigeria-Mozambique. La compétition promet encore de belles émotions jusqu'à la finale le 18 janvier à Rabat.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.