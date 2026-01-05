Madagascar: Expression - 2026, destin compliqué

Les économistes tirent la sonnette d'alarme, tandis que les cultivateurs restent prudents : l'année 2026 s'annonce difficile, rappelant les périodes compliquées vécues pendant la pandémie de 2020-2022, selon l'estimation d'un spécialiste en science sociale. Les techniciens de l'élevage et de l'agriculture, déjà confrontés à un budget restreint, ne cachent pas leur inquiétude....

La majoration salariale de 14% serait-il suffisante pour les fonctionnaires publics? Souvent, cette revalorisation provoque une augmentation spectaculaire des prix. Les commerçants micro-détaillants en profitent.

Il appartient à l'État de trouver une réponse adéquate. Ce premier semestre se caractérise par une forte pluviométrie. La Refondation de la République de Madagascar doit gérer les risques liés aux catastrophes naturelles.

Rappelons qu'il y a un an, la Grande-Île a été fortement touchée par le cyclone Gamane, qui a dévasté un quart de son territoire. Les ponts de Mahavavy et d'Ifasy restent, pour l'instant, en attente de réhabilitation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les nombreux dégâts, on peut citer les rizières inondées et les épis de sable endommagés. Prévoir est l'essence même de la gouvernance. Si le gouvernement n'agit pas en amont, quel avenir pour ces paysans, ces agriculteurs et ces pasteurs aux innombrables bétails ?

Quant aux citadins, ils subissent toujours le fléau du chômage puisque vieilles industries ainsi que les entreprises sont au bord de l'effondrement. Sans évoquer les agents de la Secren qui ont eu l'audace de s'élever, les ouvriers dans tout Madagascar sont affectés par de grandes difficultés.

En parallèle, les vacataires, ces enseignants courageux des Universités, ces cerveaux longtemps négligés veulent que leur rémunération soit délivré conformément aux délais. Les 365 jours seront longs pour les vahoaka madinika, ce petit peuple ayant le ventre qui ronronne et tend toujours les bras au ciel. Tout ce qu'il l'importe, c'est remplir sa marmite, que des grammes de viandes de plus, que ses enfants aillent à l'école.

De ce fait, le colonel Michael Randrianirina et ses collaborateurs ont du pain sur la planche. Le colonel Michael Randrianirina et ses collaborateurs ont vraiment du pain sur la planche. Une seule erreur de première catégorie, le pain disparaît, carbonisé, ce serait ... peine perdu!