Madagascar: Épiphanie 2026 - Une fête adaptée au calendrier

Pour l'année 2026, l'Épiphanie est officiellement célébrée le mardi 6 janvier, conformément à la tradition chrétienne qui la situe douze jours après Noël. Comme cette date tombe en semaine, la dégustation de la galette des rois se déroulera le dimanche le plus proche, soit le 4 janvier, afin que chacun puisse profiter pleinement de ce moment convivial sans contraintes.

Qu'on choisisse de respecter strictement la date ou de privilégier le dimanche, la galette demeure au cœur de la fête et se déguste généralement jusqu'à la mi-janvier dans les boulangeries et pâtisseries.

Chaque part est l'occasion d'évoquer des épisodes anciens. Les Saturnales romaines, la légende de Peau d'âne, et surtout la fève qui désigne un roi ou une reine d'un jour. Le suspense lié à la fève, conjugué au plaisir de partager, transforme ce rituel en un moment à la fois ludique et familial.

Autre souvenir mêlé à la coutume, le plus jeune convive, placé sous la table, qui distribue les parts de galette. Cette pratique, héritée des Saturnales, voit l'enfant, considéré comme le plus innocent, jouer le rôle de « phébé », en clin d'oeil à certaines références antiques. Aujourd'hui encore, elle confère au moment une saveur particulière et contribue au charme de la galette des rois.

Une tradition qui remonte au IVe siècle, les premières communautés chrétiennes ont associé cette période à la naissance de Jésus et à ses manifestations divines, comme à travers la visite des rois mages.

L'Épiphanie s'impose alors comme la première fête sacrée du calendrier chrétien occidental, tout en s'emparant progressivement des rites plus anciens. Parmi eux, l'usage des gâteaux ronds, symboles du soleil et de la prospérité.

Bien plus qu'un simple dessert, la galette illustre la continuité entre les traditions antiques et les célébrations chrétiennes. En définitive, cette tradition, plus qu'un plaisir gustatif, rappelle aux familles la richesse et la complexité de l'histoire qui entoure l'Épiphanie, fusionnant symboles païens et célébration chrétienne pour accueillir l'année dans la joie et le partage.