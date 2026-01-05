Madagascar: Épiphanie 2026 - Une fête adaptée au calendrier

5 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Pour l'année 2026, l'Épiphanie est officiellement célébrée le mardi 6 janvier, conformément à la tradition chrétienne qui la situe douze jours après Noël. Comme cette date tombe en semaine, la dégustation de la galette des rois se déroulera le dimanche le plus proche, soit le 4 janvier, afin que chacun puisse profiter pleinement de ce moment convivial sans contraintes.

Qu'on choisisse de respecter strictement la date ou de privilégier le dimanche, la galette demeure au cœur de la fête et se déguste généralement jusqu'à la mi-janvier dans les boulangeries et pâtisseries.

Chaque part est l'occasion d'évoquer des épisodes anciens. Les Saturnales romaines, la légende de Peau d'âne, et surtout la fève qui désigne un roi ou une reine d'un jour. Le suspense lié à la fève, conjugué au plaisir de partager, transforme ce rituel en un moment à la fois ludique et familial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre souvenir mêlé à la coutume, le plus jeune convive, placé sous la table, qui distribue les parts de galette. Cette pratique, héritée des Saturnales, voit l'enfant, considéré comme le plus innocent, jouer le rôle de « phébé », en clin d'oeil à certaines références antiques. Aujourd'hui encore, elle confère au moment une saveur particulière et contribue au charme de la galette des rois.

Une tradition qui remonte au IVe siècle, les premières communautés chrétiennes ont associé cette période à la naissance de Jésus et à ses manifestations divines, comme à travers la visite des rois mages.

L'Épiphanie s'impose alors comme la première fête sacrée du calendrier chrétien occidental, tout en s'emparant progressivement des rites plus anciens. Parmi eux, l'usage des gâteaux ronds, symboles du soleil et de la prospérité.

Bien plus qu'un simple dessert, la galette illustre la continuité entre les traditions antiques et les célébrations chrétiennes. En définitive, cette tradition, plus qu'un plaisir gustatif, rappelle aux familles la richesse et la complexité de l'histoire qui entoure l'Épiphanie, fusionnant symboles païens et célébration chrétienne pour accueillir l'année dans la joie et le partage.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.