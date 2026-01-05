Madagascar: Expositions internationales - Le rayonnement de la photographe malgache Chouppiii, de Hong Kong à Rome

La scène artistique internationale s'ouvre de plus en plus aux talents venus de l'océan Indien. En décembre dernier, Madagascar a brillamment été représenté à l'Expo Metro Hong Kong, l'un des rendez-vous majeurs de l'art visuel urbain, grâce à la photographe artistique Andoniaina Andrianomanana, connue sous le nom de Chouppiii.

Du 05 au 11 décembre 2025, sa photographie intitulée « Zaza Gasy » a été diffusée sur les écrans géants de la métropole hongkongaise. Une visibilité exceptionnelle qui marque un tournant dans le parcours de l'artiste, propulsant un portrait du quotidien malgache au cœur d'un espace urbain parmi les plus emblématiques du monde.

À travers « Zaza Gasy », Chouppiii livre un regard sensible et puissant sur l'enfance, l'identité et la résilience humaine. Son œuvre en noir et blanc offre au public international une lecture intime et universelle de Madagascar.

Pour l'artiste, cette exposition revêt une dimension symbolique forte : celle de voir la culture malgache dialoguer avec le monde, dans un contexte artistique d'envergure mondiale. L'exposition confirme la pertinence de la démarche artistique de Chouppiii, centrée sur le portrait et l'exploration identitaire.

Cette reconnaissance s'inscrit dans la continuité de son parcours, déjà marqué par des certifications sur la plateforme internationale 1X.com et des distinctions décernées par le jury de Photocrowd, références incontournables dans le monde de la photographie contemporaine.

Au-delà de la visibilité, l'expérience hongkongaise renforce durablement la place de l'artiste sur la scène artistique internationale et constitue un véritable tremplin. Forte de l'impact de « Zaza Gasy » à Hong Kong, Chouppiii a d'ores et déjà été sélectionnée pour représenter une nouvelle fois Madagascar à l'Expo Metro Rome.

L'exposition se tiendra les 25 et 26 janvier 2026, offrant à l'artiste une nouvelle scène prestigieuse, au cœur de la capitale italienne. Une étape décisive qui confirme l'élan international de la photographe. De Hong Kong à Rome, Chouppiii poursuit ainsi son chemin, portant haut les couleurs de Madagascar et affirmant, à travers l'image, la force universelle de l'identité malgache.