Congo-Kinshasa: Alerte aux mauvaises conditions de détention des mineurs à la prison de Bunia

5 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

A l'issue d'une visite samedi 3 janvier 2026 à la prison centrale de Bunia (Ituri), le Conseil provincial de la jeunesse dénonce les conditions de détention précaires des enfants en conflit avec la loi dans cet établissement pénitentiaire.

La structure pointe des difficultés majeures liées à la prise en charge médicale et alimentaire, ainsi que des retards importants dans le traitement judiciaire des dossiers.

Selon ses observations, certains mineurs sont détenus depuis neuf mois, un an, voire deux ans, sans avoir été présentés devant leurs juges naturels.

Les visiteurs ont également déploré l'insuffisance des rations alimentaires. Il arrive que les enfants ne reçoivent que de la bouillie, au lieu d'un repas complet.

L'accès aux soins médicaux constitue également une source d'inquiétude.

