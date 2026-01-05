Congo-Kinshasa: Réhabilité par la Cour constitutionnelle, le gouverneur de la Tshopo appelle à l'unité

Le gouverneur de la province de la Tshopo est rentré à Kisangani le dimanche 4 janvier, après deux mois d'inactivité passé dans la capitale congolaise.

Paulin Lendongolia a repris ses fonctions grâce à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 novembre qui l'a réhabilité. Il avait été destitué le 27 octobre à la suite d'une motion de défiance adoptée par la majorité des députés provinciaux pour détournement présumé de deniers publics.

Dès son arrivée à l'aéroport de Bangoka à Kisangani, l'autorité provinciale a exhorté tous les acteurs politiques à œuvrer dans l'unité pour le bien de la province. Elle a souligné qu'il est temps de faire la paix : « Nous sommes une province trop exposée. Il est temps de nous unir, de coaliser nos forces et de regarder dans la même direction pour soutenir la vision de la Tshopo. »

Paulin Lendongolia a invité les ministres provinciaux, les députés et les membres de l'exécutif à collaborer pour garantir les intérêts de la province : « La bataille que nous avons menée ne nous a rien apporté.

Elle n'a fait que diviser nos communautés, ce dont la Tshopo n'a pas besoin. Il est temps de faire un pas en arrière, de nous ressaisir et de travailler ensemble pour faire avancer la Tshopo. », a ajouté le gouverneur.