Togo: La BRVM boucle 2025 sur une hausse de 25,26 %

Malgré un environnement économique international toujours marqué par l'incertitude, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé l'année 2025 sur une note nettement positive. Le marché financier régional de l'UEMOA (8 pays dont le Togo) confirme ainsi sa résilience et son attractivité croissante.

Au terme de l'exercice, le BRVM Composite enregistre une progression annuelle de +25,26 %, poursuivant une dynamique haussière observée depuis plusieurs années. L'indice BRVM 30 affiche une hausse de +19,82 %, tandis que le BRVM Prestige progresse de +25,61 %, traduisant l'intérêt soutenu des investisseurs pour les valeurs de référence.

Sur cinq ans, la performance du marché actions reste remarquable, avec une hausse cumulée de 99,15 % entre 2021 et 2025. La capitalisation boursière des actions atteint 13 330,71 milliards FCFA, en hausse de 32,27 % sur un an. Celle du marché obligataire s'établit à 11 450,61 milliards FCFA, portant la capitalisation globale de la BRVM à un niveau record de 24 781,32 milliards FCFA, soit 18,37 % du PIB de l'UEMOA.

L'activité du marché a également été soutenue par une forte progression des volumes échangés, en hausse de 109,09 % sur un an, signe d'une liquidité renforcée. L'année 2025 a par ailleurs été marquée par l'introduction en Bourse de la Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (BIIC), ainsi que par plusieurs avancées en matière d'innovation et de transparence du marché.

Dans le classement continental, la BRVM conserve sa cinquième place parmi les principales places boursières africaines. Forte de ces résultats, elle aborde l'année 2026 avec des perspectives favorables, orientées vers le développement de nouveaux produits, l'approfondissement de la liquidité et le renforcement de son rôle au service du financement des économies de l'Union.