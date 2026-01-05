Togo: Électronique grand public - Une boutique LG repensée ouvre à Lomé

5 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le Groupe de distribution togolais RAMCO et LG Electronics ont procédé, il y a quelques jours, à l'inauguration de la boutique LG Assivito, entièrement rénovée, indique Eco & Finances paru lundi.

Cette réouverture s'inscrit dans une stratégie de modernisation des points de vente du groupe, partenaire de longue date de LG. La boutique, repensée tant sur le plan architectural que fonctionnel, vise à offrir une expérience client plus fluide et plus immersive.

LG Electronics est un groupe international sud-coréen, reconnu comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'électronique grand public et des technologies.

La marque est notamment présente sur les segments de l'électroménager, des téléviseurs, de l'audiovisuel, de la climatisation et des solutions technologiques pour les entreprises. Elle se distingue par son positionnement axé sur l'innovation, l'efficacité énergétique et le design.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.