Sénégal/Maroc: CAN 2025 - Krépin Diatta, le pilier discret des Lions

À 26 ans, Krépin Diatta s'est imposé comme l'un des cadres incontournables du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Plus qu'un simple atout offensif, le joueur de l'AS Monaco est devenu une pièce essentielle d'un collectif qui aspire au titre continental.

International sénégalais depuis 2019, Diatta compte aujourd'hui plus de 50 sélections avec les Lions et a porté le maillot national à de nombreuses occasions, y compris dans des moments clés des qualifications et des grandes compétitions.

Avant le début de cette CAN, l'ailier devenu piston a livré l'un de ses témoignages les plus personnels sur ce que représente la compétition pour lui : « J'ai toujours rêvé de gagner avec mon pays », confie-t-il, revenant sur son enfance passée à regarder la CAN à la télévision et son rêve de soulever le trophée un jour.

Son parcours en sélection n'a pas été linéaire. Blessé avant la CAN 2021, il avait dû suivre la victoire historique des Lions depuis chez lui, une épreuve qu'il avait qualifiée d'« émotive » et qui avait renforcé sa détermination à revenir plus fort.

À l'occasion de la CAN 2025, Diatta mêle expérience et polyvalence. Très utilisé dans des rôles tactiques variés, il a répondu présent dans des matchs décisifs du Sénégal. Ses performances en phase de groupes et en huitièmes de finale ont mis en lumière non seulement sa capacité à débloquer des situations en attaque, mais aussi son entière implication dans le système collectif sous la houlette de Pape Thiaw.

Sur le terrain, il est désormais attendu pour être un relais fiable, capable d'assurer la transition entre les lignes offensives et défensives du Sénégal, et d'être un acteur constant dans la construction du jeu. Son adaptation à plusieurs postes, y compris sur le côté droit du système de jeu, témoigne de son intelligence tactique et de sa maturité.

Hors des pelouses de la CAN, Diatta s'est également exprimé sur l'organisation du tournoi, saluant la qualité des installations et des surfaces de jeu au Maroc : « Le terrain est vraiment excellent... la qualité ici est très élevée », avait-il souligné, mettant en avant l'impact de ces conditions sur la fluidité du jeu des Lions. En club, le Sénégalais a connu des hauts et des bas à Monaco, traversant des périodes délicates avant de retrouver une place dans l'effectif monégasque et d'y confirmer sa polyvalence.