Sénégal: Kalimo Consulting Group s'étend dans le sport et le tourisme

Dans un communiqué paru ce dimanche 4 janvier 2026, Kalimo Consulting Group annonce renforcer ses partenariats stratégiques dans les secteurs du sport et du tourisme. Ceci dans le prolongement du Forum Afric Links tenu le 17 décembre 2025 à Casablanca, au Maroc. Ainsi, il y a d'abord une convention paraphée entre All Actions Sport & Business (filiale sport & événementiel de Kalimo Consulting Group) et la société Marrakchi Conseils Formation, acteur engagé dans l'accompagnement, le conseil et la formation liés aux projets sportifs.

« Ce partenariat vise à structurer des initiatives sportives à fort impact, renforcer la coopération Afrique-Maroc et accompagner les opportunités économiques générées par les grands événements sportifs continentaux », renseigne la note.

Ensuite, on a une seconde convention entre KAWREN AGENCY, filiale de Kalimo Consulting Group spécialisée dans le tourisme et l'événementiel, et le GROUPE MONTREALE APPART HÔTEL, acteur de référence dans l'hébergement touristique. Ce partenariat ambitionne de développer des offres innovantes dans le tourisme d'affaires, sportif et événementiel, en lien avec les grands rendez-vous continentaux.