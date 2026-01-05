Congo-Kinshasa: Regain de tension et nouveaux combats autour d'Uvira

En République démocratique du Congo (RDC), la situation reste tendue dans plusieurs localités situées à environ une dizaine de kilomètres au sud de la ville d'Uvira dans la province du Sud-Kivu. Des nouveaux combats ont opposé, samedi 3 janvier, l'armée congolaise aidée par les Wazalendo, à l'AFC/M23, alliée au groupe Twirwaneho, et soutenu par le Rwanda selon différents rapports de l'ONU. Ces combats se sont déroulés à Kigongo et dans d'autres localités périphériques ; des détonations ont été entendues jusqu'à Uvira.

Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu et des fortes détonations dans les moyens plateaux d'Uvira. Lydia, une habitante d'Uvira, fait part de son inquiétude : « Des fois on entend des coups de feu et des détonations dans les montagnes, des fois ça tire dans les quartiers. Il n'y a nulle part où fuir. Tout le monde pleure, tout le monde s'enferme chez soi. Et pourtant, des gens continuent de marcher malgré les coups de feu. »

« Nous dormons dans l'église »

Malgré ces craintes, l'activité a fonctionné normalement dans le centre d'Uvira. Ces affrontements ont poussé les habitants de plusieurs localités à fuir les alentours. Père de six enfants, Raphaël a quitté Kigongo pour Uvira mais les conditions sont difficiles : « Nous dormons dans l'église. Il n'y a pas d'eau, certains puisent l'eau du lac Tanganyika, d'autres utilisent l'eau de pluie. C'est un vrai problème. Il faut absolument tout faire pour mettre fin à ce conflit. »

« Nous demandons qu'ils respectent ce qu'ils ont déjà signé »

Mick Mutiki, président du cadre de concertation de la société civile du Sud-Kivu demande aux belligérants de respecter le cessez-le-feu : « Nous considérons qu'il y a un processus entre le Rwanda, les États-Unis et la RDC. Il y a des accords déjà signés. Tout ce que nous demandons c'est qu'ils respectent ce qu'ils ont déjà signé. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, que les souffrances finissent et que la population retrouve la paix. »

La société civile déplore également la destruction de nombreuses infrastructures sanitaires et éducatives à la suite des récents affrontements.