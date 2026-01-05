Mali: Décès d'Ambéry Ag Rhissa, notable de Kidal, dernier rendez-vous de Ghislaine Dupont et Claude Verlon

4 Janvier 2026
Radio France Internationale

Ambéry Ag Rhissa, une figure importante de la communauté touarègue du Mali est décédé, ce samedi 3 janvier, à Bamako. Ancien membre du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA, indépendantiste), il a toujours prôné et défendu des idées indépendantistes pour la région de Kidal (nord-est du Mali) . En 2013, il fut le dernier à avoir vu deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, avant leur rapt et leur assassinat dans les environs de Kidal.

Le 2 novembre 2013, Ambéry Ag Rhissa reçoit pour un entretien, à son domicile de Kidal, Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI. L'interview se termine. Il raccompagne ses hôtes devant la porte de sa maison, se retourne. Les journalistes seront ensuite enlevés et tués par des hommes armés. Dernière personnalité de Kidal à les avoir vu, Ambéry Ag Rhissa, dans ses déclarations sur le drame, n'a pas apporté d'éléments déterminants pour faire avancer l'enquête à l'époque.

Pas de déclaration officielle

« Dommage » ont commenté plusieurs observateurs. Grande figure de la Communauté touarègue du Mali, Ambéry Ag Rhissa fut un proche du Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) créé en 2011 avec des revendications indépendantistes. En 2019, lors d'un entretien à Kidal, il nous confiait son espoir « de voir un jour la réalisation des aspirations de son peuple ». Pas de déclaration officielle du gouvernement après l'annonce de son décès.

« Un homme de foi »

En revanche dans un communiqué, les rebelles du Front de libération de l'Azawad (FLA) opposés aux militaires de Bamako, « saluent la mémoire d'un homme de foi, de conviction (...) et son attachement constant aux valeurs humaines et sociales de l'Azawad ». Pour les groupes armés indépendantistes du nord du Mali, le mot « Azawad » désigne la région du nord du Mali qu'ils veulent gouverner sans l'intervention du pouvoir central de Bamako.

