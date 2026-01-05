Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates. Après l'expulsion par le Bénin de deux fonctionnaires de l'ambassade nigérienne, le Niger a riposté en déclarant persona non grata le chargé d'affaires béninois. Les deux pays entretiennent des relations difficiles depuis la prise du pouvoir par la junte militaire au Niger et le renversement du président Mohamed Bazoum. Cette escalade intervient aussi près d'un mois après la récente tentative de putsch déjouée au Bénin. Sans citer de nom de personnalités ou de pays, le gouvernement béninois avait dénoncé l'implication de « politiciens béninois nostalgiques » et de soutiens étrangers.

Il n'y a eu aucun communiqué officiel concernant l'expulsion des deux fonctionnaires, Illia Boukari et Balkissa Ibrahim, respectivement agent de police et fonctionnaire des services nigériens. Selon nos informations, la mesure relèverait de la réciprocité. En effet, indique notre interlocuteur, la chancellerie béninoise à Niamey n'a déployé que du personnel civil, sans fonctionnaires de ce profil.

Cessation des activités de l'ambassade ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux agents indésirables ont quitté Cotonou le jeudi 1er janvier 2026 à bord d'un vol commercial d'une compagnie africaine. En réponse, Niamey a donc appliqué la même mesure au chargé d'affaires de l'ambassade du Bénin -- le gouvernement béninois ayant rappelé son ambassadeur début février 2025. Avant son départ , le chargé d'affaires aurait informé par courrier la communauté béninoise de la cessation des activités de l'ambassade dès le 5 janvier 2026.

On s'éloigne de la décrispation

Une note qui ne correspond pas à la réalité, murmure t-on à Cotonou. Selon certaines indiscrétions, le gouvernement du Bénin n'a pas fermé son ambassade à Niamey. Encore un épisode qui nous éloigne de la décrispation tant souhaitée par Patrice Talon, accusé par le général Tiani d'héberger une base française visant à déstabiliser son pays. Des accusations démenties à plusieurs reprises par Cotonou. Le Niger maintient sa frontière fermée avec le Bénin depuis juillet 2023.