Ile Maurice: La pénurie de médecins pousse aux mesures d'urgence

Depuis plusieurs semaines, des patients de la région Est constatent la fermeture anticipée de certains Health Centres et Medi-Clinics, parfois avant 21 heures. En cause : une pénurie temporaire de médecins, qui met sous tension l'offre de soins de proximité et rallonge les délais de prise en charge. Une situation reconnue par les autorités sanitaires, qui avancent des mesures immédiates et un plan de renforcement à moyen terme.

Selon le Ministère de la Santé et du Bien-être, ce déficit est le résultat d'un cumul de facteurs structurels. «Durant les cinq à dix dernières années, les recrutements dans le secteur médical ont été limités», indiquent des sources officielles. Cette faible anticipation a progressivement fragilisé les effectifs, notamment dans les régions périphériques comme l'Est, plus sensibles aux absences et aux rotations de personnel.

Pour faire face à l'urgence, le ministère a procédé à des recrutements ciblés. Trente médecins ont été engagés sous contrat, tandis que cent autres ont été recrutés via le Professional Support Engagement (PSE). En novembre, un nouveau contingent de cent médecins est venu renforcer les rangs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, l'intégration de ces professionnels n'a pas été immédiate. Environ 75 médecins ont sollicité un délai supplémentaire avant leur prise de poste, en raison d'obligations contractuelles envers leurs anciens employeurs ou parce qu'ils se trouvaient à l'étranger au moment de leur nomination.

Parallèlement, un effort substantiel est engagé du côté infirmier, considéré comme un levier clé pour stabiliser durablement le système. En octobre, 300 trainee nurses ont été recrutés. Ils seront opérationnels dans trois ans, à l'issue de leur formation.

L'agenda prévoit un total de 900 stagiaires : 300 déjà intégrés en 2025, 400 supplémentaires en 2026, et le solde l'année suivante. Le ministère précise également qu'il procédera au recrutement direct de Nursing Officers déjà qualifiés et expérimentés, issus notamment des écoles polytechniques et d'autres instituts de formation.

À court terme, des réajustements organisationnels sont en cours afin d'éviter les fermetures anticipées comme redéploiement temporaire de médecins, révision des horaires et priorisation des services essentiels. Si la situation demeure délicate, les autorités assurent qu'elle est transitoire. Le défi, désormais, est de transformer ces recrutements en une stratégie pérenne, capable d'anticiper les besoins et de garantir un accès équitable aux soins sur l'ensemble du territoire.