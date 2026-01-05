Ile Maurice: La Police Fighters Union dénonce les conditions de travail des policiers

Satish Buljeeon, président de la Police Fighters Union (PFU) critique le rapport PRB 2026 : «Aucune motivation, ni aux officiers expérimentés pour rester en service, ni aux nouvelles recrues pour rejoindre la Mauritius Police Force».

Dans son message du Nouvel An 2026, le Sub Inspector Satish Buljeeon, dénonce le rapport du PRB 2026. Ce dernier, publié alors que le syndicat était officiellement reconnu après dix années de lutte, «n'offre aucune véritable motivation, ni aux officiers expérimentés pour rester en service, ni aux nouvelles recrues pour rejoindre la Mauritius Police Force (MPF)».

Les augmentations prévues sur certaines indemnités, comme 50 roupies supplémentaires pour l'indemnité de logement après 18 ans de service ou 10 roupies pour l'indemnité de présence au tribunal après 5 ans, sont jugées insignifiantes et décourageantes. Selon Satish Buljeeon, ces ajustements ne suffisent pas à encourager les policiers, notamment pour leurs obligations au tribunal après la retraite.

L'augmentation salariale liée à l'ancienneté est minime, la différence entre une nouvelle recrue et un agent ayant 13 ans de service étant négligeable. Ceci s'explique par un système de rémunération rigide, basé sur des échelons fixes, qui ne tient pas compte des exigences spécifiques et de la nature délicate du travail de police. Contrairement aux années précédentes où de nouvelles indemnités avaient été accordées suite à de nombreuses propositions, le dernier rapport du PRB n'en a accordé aucune, ce qui constitue un revers démoralisant.

Le syndicat souligne également les difficultés spécifiques rencontrées par les policiers, rarement vécues par d'autres fonctionnaires : congés maladie restreints, difficultés à obtenir des congés pendant les fêtes et visites officielles, déploiements obligatoires lors d'urgences ou de catastrophes, sous-effectif chronique obligeant les agents à assumer plusieurs fonctions, gestion d'enquêtes complexes et médiatisées, absence de certains avantages bancaires et non-paiement des heures supplémentaires.

La PFU travaille aussi au rétablissement du Sunday Allowance, gelé par le gouvernement. Cette indemnité est essentielle car elle complète les revenus et aide les agents à couvrir leurs frais de subsistance et à rembourser leurs prêts. Le syndicat souligne que l'indemnité du dimanche n'est pas un luxe, mais une nécessité financière vitale.

Par la voix de son président, la PFU insiste sur l'urgence de réformes systémiques concernant la rémunération et les conditions de travail des policiers à Maurice. Le syndicat réclame une reconnaissance réelle des sacrifices consentis par les officiers, une progression salariale équitable, le rétablissement des principales indemnités et une meilleure collaboration avec les autorités. Sans ces mesures, la motivation et l'engagement des policiers pourraient encore diminuer, compromettant à terme le maintien de l'ordre public