Ile Maurice: Des plaques en aluminium et une bicyclette disparaissent

Début d'année difficile pour deux habitants de Port-Louis, victimes de vols survenus à Vallée-Pitot et Trou-Fanfaron. La police enquête pour retrouver les auteurs de ces incidents.

À Vallée-Pitot, un technicien de 39 ans a constaté la disparition de deux plaques de plancher en aluminium dans la cour de son domicile. Les faits se seraient produits entre le soir du 30 décembre 2025 et celui du 1eᣴ janvier 2026. Le préjudice est estimé à Rs 20 000. Aucune caméra de surveillance ne couvre la propriété et aucun témoin ne s'est manifesté. Toutefois, les enquêteurs ont consulté des images provenant d'une caméra Safe City située à proximité pour tenter de faire avancer l'enquête.

Quelques jours plus tard, à Trou-Fanfaron, un retraité de 72 ans a rapporté le vol de sa bicyclette alors qu'elle était stationnée sur un parking pour motos, le long de Queen Street à Port-Louis. Le deux-roues, laissé sans antivol, a été emporté en une trentaine de minutes. Sa valeur est estimée à Rs 3 000. Là encore, aucun suspect n'a été identifié.

La police continue ses investigations et invite toute personne disposant d'informations à se manifester.