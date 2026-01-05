Afrique du Sud: En plein été austral, la ville du Cap cultive la tradition du cinéma en plein air

4 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Valentin Hugues

En Afrique du Sud, pendant l'été austral, beaucoup de touristes mais aussi de Sud-Africains choisissent le Cap comme destination de vacances. Avec ses immenses montagnes qui se jettent dans l'océan, la ville portuaire offre des décors à couper le souffle au milieu desquels un loisir très populaire est proposé à cette période : des séances de cinéma en plein air, bon moyen de clore les fêtes de fin d'année.

Un immense écran de cinéma gonflable, des transats, des couvertures, le tout dans un grand parc avec coucher de soleil au milieu des montagnes... pas étonnant que le lieu attire les amoureux. « On est en couple et on prévoyait cette sortie en amoureux depuis longtemps ! », raconte ainsi un jeune homme rencontré sur place.

Ce soir-là, la séance est complète : plusieurs centaines de personnes ont payé leur entrée - environ une dizaine d'euros. « Nous sommes seize ! La famille et des amis », lance ainsi celle qui se présente comme la mère de famille.

« Je trouve que regarder un film à l'intérieur, c'est un peu ennuyeux. Ici, on a à la fois le plein air et un écran géant ! », déclare de son côté la fille.

Et s'il y a des stands pour se rafraîchir, cette petite famille assise au premier rang a préféré apporter sa grande glacière bleue et blanche pour grignoter devant le film. « On a pris tous les restes de Noël ! On est mieux équipé que pour notre première fois ici », dit le père.

Le film de ce soir n'est d'ailleurs pas sans lien avec la gastronomie, puisqu'il s'agit du célèbre rat cuisinier Ratatouille. Résumé avec Rehan, 11 ans : « Au début, le chef essaie de tuer le rat, mais au final il va l'aider à cuisiner des plats incroyables. »

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

