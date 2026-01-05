Madagascar: De nouvelles mesures pour faire face à l'apparition de cas de Mpox dans le pays

À Madagascar, les autorités sanitaires réagissent face à l'apparition de cas de Mpox dans le pays. Masques, lavage des mains, gestes barrières... à la gare routière Maki d'Antananarivo, les passagers s'adaptent à ces nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus.

À la gare routière Maki, le retour des gestes barrières n'est pas passé inaperçu. Avec l'apparition de cinq nouveaux cas de Mpox dans les régions côtières de Madagascar, inquiétude et vigilance se mêlent parmi les voyageurs.

« Evidemment que j'ai peur. A mon arrivée à Mahajanga, je vais vraiment être très attentif aux mesures préventives et aux gestes-barrière. C'est une maladie encore inconnue ici à Madagascar, donc il est évident que j'ai peur », affirme Jacky, voyageur.

« On a fait comme lors de la pandémie de coronavirus »

Face à cette situation, Gabriel Randrianary, directeur logistique et sécurité de la gare routière Maki, veille au respect des gestes-barrière et à la sécurité des voyageurs : « On a fait comme lors de la pandémie de coronavirus. On a remis toutes les barrières sanitaires et même une nouvelle sortie des voyageurs qui arrivent de Mahajanga. C'est une autre porte »

À Madagascar, cinq cas de Mpox ont été confirmés, tous à Mahajanga, tandis que quarante cas suspects sont suivis par les autorités. Pour limiter la propagation, des contrôles et barrages sanitaires ont été installés aux points d'entrée de la ville et dans les lieux à forte circulation, avec des sites d'isolement prévus pour les cas confirmés ou suspects.