Afrique: CAN 2025 - Le Maroc sort la Tanzanie grâce à Brahim Diaz et rallie les quarts

Longtemps gêné par une Tanzanie accrocheuse, le Maroc a pu compter sur un nouveau but de son maître à jouer Brahim Diaz pour lui montrer la voie, dimanche 4 janvier 2026 en huitièmes de finale de la CAN 2025. Victorieux 1-0, les Lions de l'Atlas joueront leur quart de finale contre l'Afrique du Sud ou le Cameroun.

Heureusement, il y a Brahim Diaz. C'est peu dire que le Maroc doit beaucoup à son ailier depuis le début de cette CAN 2025. Au premier tour, le joueur du Real Madrid a marqué à chaque match. Et le début de la phase à élimination directe ne semble pas remettre en question ce rendement endiablé. Le huitième de finale de ce dimanche a encore basculé grâce au Marocain, véritable guide de son équipe qui avait grandement besoin d'aide.

Un premier acte frustrant

Si le Maroc avait rassuré en signant une belle victoire lors de son troisième match de poule contre la Zambie (3-0), il est retombé dans ses travers contre la Tanzanie. Avec le retour du capitaine Achraf Hakimi en tant que titulaire, les Lions de l'Atlas ont mis le pied sur le ballon sans parvenir pour autant à se créer de véritables occasions ni à cadrer leurs tentatives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au quart d'heure de jeu, Ismaël Saibari a enchanté le stade du Prince Moulay Abdellah en ouvrant le score de la tête. Un bonheur vite douché par l'arbitre malien, M. Traoré Boubou, aidé par ses assistants vidéo pour invalider ce but pour cause de hors-jeu.

Avant ça, les Marocains avaient été bousculés par des Tanzaniens très bien entrés dans leur match, organisés et joueurs. Walid Regragui, le sélectionneur marocain, avait beau aligner d'entrée ses meilleurs gâchettes Ayoub El Kaabi et Brahim Diaz, la Tanzanie a montré qu'elle n'était pas venue pour subir. Tout au long du premier acte, les Taifa Stars ont fait planer la menace sur des Marocains à la domination stérile.

Et Diaz a surgi

Dès le début de la seconde période, le rythme s'est emballé. Ez Abde a échoué de la tête sur le gardien Hussein Masalanga. La Tanzanie a répliqué et donné des sueurs froides aux spectateurs avec une lourde frappe de Mohamed Hussein que Yassine Bounou a repoussé droit sur Alphonce Msanga ; heureusement pour le Maroc, la reprise de ce dernier a fui le cadre, alors que le but lui tendait les bras.

Finalement, le salut des Lions de l'Atlas est venu, une nouvelle fois, de Brahim Diaz. Trois minutes après un coup franc de Hakimi repoussé par la barre transversale, le feu follet a hérité du ballon, crocheté un défenseur pour entrer dans la surface et placé un tir précis sur lequel Masalanga a dû s'incliner (63e). Le public a alors pu acclamer son n°10, nouveau seul meilleur buteur de cette CAN avec quatre réalisations.

La Tanzanie n'a, dès lors, pas été en mesure de refaire surface. Il lui manquait sans doute du poids en attaque pour peser davantage sur la charnière Aguerd-Masina. Les Marocains n'ont pas lâché leur petit avantage pris au tableau d'affichage. Brahim Diaz, visiblement atteint de crampes, a eu droit à une belle ovation au moment de son remplacement, dans les dernières minutes.

Après le Sénégal et le Mali, le Maroc est la troisième équipe à composter son billet pour les quarts de finale. Ce n'est toujours pas pleinement convaincant, mais l'essentiel est acquis, grâce à nouveau à Brahim Diaz. Les Lions de l'Atlas attendent désormais de savoir qui de l'Afrique du Sud ou du Cameroun se dressera face à eux au prochain tour.