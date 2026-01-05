Afrique: CAN 2025 - «La ville respire le foot», Kossi, un Béninois, à Agadir comme à la maison face à l'Égypte

interview

Le Bénin a posé ses valises à Agadir pour affronter l'Égypte en quarts de finale de la CAN. Un retour à la maison pour le milieu de terrain Rodrigue Kossi, qui évolue au Hassania d'Agadir, le club local de première division marocaine, dans une ville qui « respire le football ».

RFI : Bonjour Rodrigue. Dites-nous, vous êtes de retour chez vous ici à Agadir !

Rodrigue Kossi: Je suis de retour à la maison ! Je suis de la ville, depuis que j'ai signé au Hassania d'Agadir. Ce match de huitième de finale qui va se jouer à Agadir, c'est comme si j'étais chez moi. Je suis content de retrouver ma ville. C'est une bonne ville, une ville calme, tranquille. Je me sens bien, je m'adapte bien.

Vous êtes arrivé à l'hôtel avec la sélection béninoise ce samedi 03 janvier à Agadir, vous reprenez vos marques ?

Je vis à dix minutes d'ici, de cet hôtel. Même avec le club, quand on joue les matchs, c'est ici qu'on est logés (rires).

Quel est le rapport des Gadiris au football ? Est-ce que les gens vous arrêtent, vous parlent du club, du match du week-end ?

Oui, ils sont très impliqués ! Même quand tu vas au supermarché, ils vont te dire « mon ami, le Hassania, on croit en vous ». Tu sens vraiment que partout où tu passes, ils savent que vous êtes des acteurs de la ville et ils essaient de vous pousser en montrant qu'ils sont là pour vous. Même si à un moment, ils ne sont pas contents des résultats, quand ils te voient, ils sont vraiment gentils, ils disent qu'ils croient en nous, qu'ils savent qu'on va donner le meilleur, etc.

« On est vraiment dans une ville où les gens aiment le football, aiment leur club »

Vous diriez qu'Agadir est une vraie ville de foot ?

Tu sens cette ferveur, même en dehors du stade. On sent qu'on est vraiment dans une ville où les gens aiment le football, aiment leur club. Et nous, les joueurs, ça ne fait que nous motiver. On aime la pression parce que c'est positif, ça te permet de pousser encore un peu plus. Sinon si tu es trop confortable, ce n'est pas bien. Tout ça nous permet aussi de mieux travailler mentalement et physiquement. On se dit qu'on doit donner le meilleur pour les rendre fiers.

Cette ferveur des supporters d'Agadir, l'avez-vous ressentie pendant cette CAN ? On a vu des images impressionnantes au stade Adrar, notamment lors d'Égypte-Afrique du Sud.

Agadir, c'est une ville qui aime le football. Les supporters respirent le football. Ça ne m'a pas étonné de voir plein de gens au stade. J'espère aussi que lors de notre match contre l'Égypte, le stade sera aussi plein comme ça. Même si la CAN est organisée dans une période où il fait froid, en hiver, les gens essayent de se déplacer. Ici, ils savent que je joue pour le Bénin. J'espère qu'ils vont venir au stade et nous soutenir (rires).

Il y a un gros groupe d'ultras au Hassania d'Agadir. Comment est l'ambiance dans les tribunes ?

J'avoue que j'étais surpris par l'ambiance, ils sont vraiment chauds (rires) ! Ils soutiennent leur équipe à fond. Il y a une grosse masse de supporters qui te font ressentir la chose.

En ce moment, c'est un peu compliqué au club en termes de résultats sportifs. Et vous avez des ultras qui sont très impliqués, qui n'hésitent pas à mettre la pression aux dirigeants du club.

Oui, je pense que tout supporter qui aime son club est vraiment concentré sur les résultats et sur chaque détail. Il y a des moments où peut-être que ça ne prend pas comme on le souhaite. C'est normal que les supporters réagissent un peu négativement. Mais ces mêmes supporters croient en nous. Ils savent que ce n'est que passager, que tout ira bien. Ils expriment, qu'ils veulent plus de résultats positifs. Je pense que tout ça nous pousse à donner plus pour que tout se passe bien. C'est du bon orgueil de leur part, ça fait du bien.

Une question sur votre sélection tout de même. Vous vous apprêtez à affronter l'Égypte pour une place en quarts de finale de la CAN. À quel match vous attendez-vous ?

Je pense que ça va être un match intéressant contre l'Égypte. Je pense que c'est l'Égypte qui a la pression, nous, on n'a pas la pression, on est sereins. On va aborder ce match avec sérénité, concentration, détermination et motivation. Parce que là, à cette étape, on n'a rien à perdre.