Sénégal: À Fass Boye, l'angoisse monte autour du sort d'une pirogue de migrants

Fass Boye — Les habitants de Fass Boye vivent depuis plusieurs jours dans une angoisse liée au sort de certains des fils de ce village du département de Tivaouane (ouest), embarqués dans une pirogue de migrants dont on est sans nouvelle depuis le 5 décembre dernier.

Dans ce village de pêcheurs caractérisé par de forts liens de parenté, toutes les familles se sentent fortement concernées par le sort de cette embarcation partie des côtes gambiennes dans l'espoir de rejoindre l'Europe.

Les habitants, dans l'attente de recevoir des nouvelles de l'embarcation dans les meilleurs délais, essaient de se soutenir du mieux qu'ils peuvent, avec la foi comme refuge ultime.

Il n'empêche que l'attente est devenue éprouvante, insoutenable même en raison de l'absence de la moindre information concernant le sort de cette pirogue dans laquelle ont également embarqué des jeunes d'autres villages de la commune de Darou Khoudoss.

Selon des informations recueillies sur place par le reporter de l'APS, plusieurs jeunes des villages de Darou Ndiaye, Diogo et Khonk Yoye font aussi partie de l'embarcation.

"La pirogue a quitté la Gambie le 5 décembre, et jusqu'à présent, nous sommes sans aucune nouvelle de l'embarcation", a confié Mamour Ba, un habitant de Fass Boye.

Comme Mamour Ba, les habitants de Fass Boye, pour la plupart, disent vivre des journées particulièrement difficiles, marquées par une angoisse permanente et un sentiment d'impuissance quant au sort des jeunes convoyés par cette pirogue.

Les habitants sont particulièrement émus par le sort d'une mère de cinq enfants - trois garçons et deux filles -, Aminata Boye, dont la situation est vécue comme un drame familial et communautaire.

Les autorités religieuses et coutumières du village, conscientes de tout le soutien qu'elles peuvent apporter aux familles très éprouvées, organisent régulièrement des séances de prières, dans l'espoir d'un dénouement heureux.

La solidarité communautaire s'est parallèlement renforcée, des familles se relayant pour apporter un soutien moral aux proches des migrants, pendant que les initiatives de recueillement collectif se multiplient.

Cette nouvelle alerte ravive, par ailleurs, les inquiétudes liées à la persistance du phénomène de l'émigration irrégulière dans cette zone où malgré les campagnes de sensibilisation, de nombreux jeunes et adultes, au risque de leur vie, continuent de prendre les routes maritimes pour rejoindre l'Europe.

Les risques encourus sont pourtant largement documentés par les nombreuses campagnes de sensibilisation menées auprès des communautés, surtout dans les zones de départ comme Fass Boye.

Dans l'attente d'informations fiables, les habitants s'accrochent au moindre signe censé rassurer, tout en redoutant le pire, dans un contexte où l'angoisse monte jour après jour.