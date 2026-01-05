Afrique: La qualification des Lions pour les quarts de finale de la CAN, un des sujets en vue

Dakar — La qualification des Lions du football pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 et l'anniversaire du parti Pastef (au pouvoir), qui a célébré ses 12 ans d'existence ce 4 janvier, comptent parmi les sujets les plus en vue dans la livraison de lundi de la presse quotidienne.

L'équipe nationale de football du Sénégal a battu (3-1) celle du Soudan, samedi, à Tanger, se qualifiant pour les quarts de finale de la CAN 2025.

Les Lions, opposés aux Aigles du Mali au prochain tour, ne rassurent pas totalement, selon certains quotidiens.

Le Sénégal doit "élever son niveau de jeu", note à ce sujet Source A. "Avec un jeu très lent, le Sénégal, après quatre matchs, n'arrive toujours pas à monter en puissance", analyse la même publication.

"Heureusement que la Tanière peut compter sur des sauveurs comme Ibrahim Mbaye et Sadio Mané, capables de transformer le plomb en or, l'abattement en euphorie et le désespoir en espoir", ajoute Source A.

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, intervenant en conférence de presse après le match contre le Soudan, "a salué la force mentale de son groupe tout en reconnaissant des aspects à corriger", rapporte le quotidien L'info.

Selon L'As, en quart de finale, les Lions sont attendus par des Aigles du Mali "galvanisés par leur qualification héroïque devant la Tunisie", alors qu'ils étaient en infériorité numérique.

Les Aigles ont joué la plus grande partie du match contre la Tunisie à 10, réussissant à revenir au score après avoir été menés, avant de prendre le dessus sur leurs adversaires lors des tirs au but.

Les Lions du Sénégal et les Aigles du Mali se disputeront donc une place pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des nations 2025, une confrontation qui vient raviver "une rivalité qui n'avait plus connu de chapitre en phase finale de CAN depuis plus de deux décennies", relève le journal Le Quotidien.

Le Sénégal devra confirmer les attentes placées en lui face au Mali, "un adversaire plus sérieux, dont la maitrise défensive est louée par de nombreux observateurs", souligne le quotidien L'Observateur.

Outre ce sujet, les quotidiens reviennent également sur l'anniversaire du parti Pastef au pouvoir, qui a célébré ses 12 ans ce dimanche. "La gloire au bout de 10 ans de combat", titre à ce sujet le quotidien Le Soleil.

"Né le 4 janvier 2014 sous l'impulsion d'Ousmane Sonko, alors figure de proue du syndicalisme aux Impôts et Domaines, le parti [au pouvoir] a fêté, hier, dimanche, un anniversaire marqué par le sceau de la résilience et de la reconquête du pouvoir", écrit le journal.

"Un anniversaire symbolique que les responsables [du parti au pouvoir] ont mis à profit pour magnifier [sa] trajectoire et saluer la clairvoyance de son leader, Ousmane Sonko, présenté comme l'architecte d'une révolution politique et citoyenne au Sénégal", renchérit L'info.

Le même journal rapporte par ailleurs qu'à l'occasion de cet anniversaire, le leader de Pastef a été invité à "rassembler la famille" et à "restaurer l'esprit d'unité".

"Dans un message publié sur ses plateformes numériques, le secrétaire national à la communication [de Pastef], El Malick Ndiaye, a salué le courage de son leader Ousmane Sonko et rappelé que la force du parti réside dans l'unité de ses militants, condition essentielle à la réussite du projet patriotique", indique Sud Quotidien.