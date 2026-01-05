Sénégal: PRES et Agenda Sénégal 2050 - Ahmadou Al Aminou Lo défend la cohérence du redressement

Face aux interrogations suscitées par la situation économique nationale et les choix stratégiques du nouveau pouvoir, Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d'État auprès du président de la République, a tenu à lever toute ambiguïté sur l'orientation économique du pays.

Invité d'une émission d'analyse sur la RTS, il a défendu la cohérence entre le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) et l'Agenda Sénégal 2050, qu'il présente comme deux instruments complémentaires d'une même trajectoire.

Selon le ministre d'État, le PRES constitue une étape de stabilisation indispensable, destinée à restaurer les équilibres macroéconomiques avant le déploiement complet de la vision de transformation portée par l'Agenda Sénégal 2050. « Il n'y a pas de contradiction entre redressement et transformation », a-t-il soutenu, insistant sur le caractère séquentiel de la stratégie gouvernementale.

Ahmadou Al Aminou Lo a expliqué que le redressement engagé repose sur plusieurs leviers, notamment la mobilisation accrue des ressources internes, l'amélioration de la gouvernance économique, la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement de la résilience financière de l'État. Des actions qu'il juge nécessaires pour créer les conditions d'un développement durable et inclusif.

Abordant la question de l'absence, à ce stade, d'un programme avec le Fonds monétaire international (FMI), le ministre d'État a relativisé son impact, estimant que cette situation n'entrave pas la capacité du Sénégal à conduire ses réformes. Il y voit même une opportunité de renforcer la souveraineté économique du pays, tout en respectant les cadres de stabilité existants, notamment au sein de l'Union monétaire ouest-africaine.

Le responsable gouvernemental a par ailleurs reconnu les contraintes héritées du passé et un contexte international peu favorable, tout en soulignant que le PRES vise à éviter des mesures d'austérité brutales. L'effort demandé, a-t-il précisé, doit être collectif et équitable, sans compromettre la protection des couches les plus vulnérables.

Pour Ahmadou Al Aminou Lo, la réussite du redressement conditionne la crédibilité et la mise en œuvre effective de l'Agenda Sénégal 2050. Une démarche qui, selon lui, traduit la volonté du pouvoir de concilier urgence économique et vision de long terme, dans un cadre de cohérence et de responsabilité.