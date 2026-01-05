Sénégal: Message à la nation - Un discours de vérité et de redressement, selon Ahmadou Al Aminou Lo

5 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d'État auprès du président de la République, a salué la portée du message présidentiel adressé à la nation le 31 décembre 2025, qualifiant l'allocution de discours de vérité et de redressement.

Invité de l'émission Point de vue sur la RTS, il a souligné la lucidité et la franchise du chef de l'État face aux défis économiques et sociaux hérités du passé.

Pour le ministre, le président a su exposer les difficultés rencontrées tout en fixant clairement les priorités pour l'avenir, notamment en matière de redressement économique et de consolidation de la confiance entre gouvernants et citoyens. « C'est un discours qui ne minimise rien et qui appelle chacun à sa responsabilité », a-t-il insisté.

Ahmadou Al Aminou Lo a également mis en avant l'orientation stratégique du gouvernement, articulée autour de la restauration des équilibres macroéconomiques, de la mobilisation des ressources internes et de l'impulsion des projets de développement durable inscrits dans l'Agenda Sénégal 2050. Il a précisé que la séquence de redressement amorcée vise à préparer le terrain pour les prochaines étapes de transformation du pays.

Revenant sur les métaphores maritimes utilisées par le président, le ministre a illustré la situation du pays comme un navire affrontant des vents contraires : malgré les difficultés, la cohésion nationale et l'action gouvernementale permettraient au Sénégal « d'arriver à bon port ».

Interrogé sur les défis liés à l'endettement et à la suspension du programme avec le Fonds monétaire international (FMI), M. Lo a affirmé que cela ne constituait pas un obstacle à la relance.

Au contraire, cela permet de renforcer la souveraineté économique et de démontrer la capacité du Sénégal à financer son développement tout en protégeant les populations vulnérables.

